Bağışıklık sistemine dikkat!

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Hastalıklara karşı kalkansız kalmayın...

Vücudu her türlü zorluğa karşı koruyan bağışıklık sisteminiz en önemli kalkanınız. Özellikle mevsim değişimlerinde ve stresin hayatınızdan eksik olmadığı günlerde zayıflayan bağışıklık sisteminizi güçlendirmekse elinizde.



Dengeli beslenin

Taze sebze ve meyveleri bolca tüketin. Çünkü bu gıdalar vücudunuzun bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eden vitamin, mineral ve bitkisel besinlerce çok zengin. Lifli bitkiler; özellikle brokoli, karnabahar ve kabak gibi sebzeler doğal antioksidan vazifesi görüyor. Sarımsakla vücudunuzu mikroplardan koruyup, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Tahıllar ve kuru baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin. Un, şeker ve yağ tüketiminizi düşürmeye çalışın. Et, balık, tavuk, süt ve süt ürünlerini de yeterli miktarda almayı da unutmayın.



