Bahar alerjinizin nedeni, tükettiğiniz bazı gıdalar da olabilir...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Kurt, ilkbahar mevsiminde polen alerjisi rahatsızlığı görülen kişileri, bazı meyve, sebze, kuru yemiş ve baharatları tüketirken dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kurt, polen alerjisinin, özellikle ilkbahar aylarında başlayıp yaz sonuna kadar devam edebilen hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözlerde yaşarma, sulanma ve kızarıklık ile astımı düşündürebilecek nefes darlığı, öksürük, soluk alıp verirken hırıltı gibi şikayetlere yol açtığını söyledi.Bu alerji türünün, ağaç, çimen ve yabani otlardan kaynaklandığını belirten Kurt, "Polenler, bazı meyve, sebze, kuru yemiş ve baharat ürünlerindeki alerjenlerin yapısına benzerlik gösterdiğinden, polene alerjisi olan kişiler, bu tür gıdaları tükettikleri sırada ve sonrasında birtakım alerjik sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden ilkbahar ve yaz aylarındaki alerjilerin tek sorumlusu polenler olmayabilir" dedi.Gıda tüketimiyle polen alerjisi olan kişilerde görülen bu duruma tıp literatüründe "oral (ağız) alerji sendromu" denildiğini aktaran Kurt, bu tanıma uygun olarak genellikle gıdaların alınmasından sonra ağız, dudak veya dilde kaşıntı, uyuşma, kızarma veya şişlik gibi şikayetlerin sıkça görüldüğünü vurguladı.Vücudun tamamında kaşıntı, döküntü, kızarıklık biçiminde seyreden daha ciddi alerjik reaksiyonlar ile bulantı, kusma, ishal şeklinde ilerleyen mide, bağırsak şikayetlerinin de ortaya çıkabileceğine değinen Kurt, "Gıdaların, polen alerjisi ile ilgisi bilinmediğinden kişiler çoğunlukla bu belirtilerin besin zehirlenmesi veya mikrobik mide, bağırsak şikayetleri olduğu kanaatine varabilir. Unutmamak gerekir ki zehirlenmeler sık tekrarlamaz, alerjik şikayetler ise tekrarlama eğilimi gösterir. Oral alerji sendromunda diğer ayırt edici nokta da bu şikayetlerin gıda alımından sonra dakikalar içinde başlaması ve bir saat içinde tam olarak belirmesidir" ifadesini kullandı.Kurt, polen alerjisi görülen kişilerde oral alerji sendromuna yol açabilen gıdaların, genellikle meyvelerden elma, şeftali, erik, armut, kiraz, incir, kayısı, nektarin, çilek, kavun, karpuz, portakal, ananas ve kivi, sebzelerden ise domates, salatalık, kabak, patates, kereviz, soya, fasulye, bezelye, biber ve havuç olduğuna dikkati çekti.Fındık, yer fıstığı, badem gibi kuru yemişler ile sarımsak, hardal, rezene, ekinezya gibi baharatların da gözardı edilmemesi gerektiğini anlatan Kurt, "Bahar ve yaz döneminde bu gıdalar sık tüketildiğinden kişilerin şikayetlerine neden olan gıdayı kendisinin tespit etmesi çok zordur. Söz konusu gıdalara alerjiniz olup olmadığını tespit etmenin en iyi yolu; bir alerji uzmanıtarafından uygulanacak testleridir. Bu durumun tedavisinde soruna yol açan gıdadan uzaklaşmak zorunda kalınabilir ancak polen alerjisi olan kişilerde aşı tedavisiyle durumun düzelebileceği akıldan çıkarılmamalıdır" diye konuştu.(AA)