Balık yağı gerçekten faydalı mı?

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Kanada'da yapılan "balık yağı" araştırması şaşırttı...

Balık yağının tüm dünyada tanınmasına ve milyarlarca dolarlık bir pazar oluşmasına neden olan 1970'li yıllarda yapılan alanındaki ilk bilimsel araştırmanın bilimsel temellere oturmadığı iddia edildi.



Bol balık yemenin ve balık yağının kalp rahatsızlıkları üzerindeki etkilerini araştıran bilim ekibinin çalışmalarının sonuçları, Kanada Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlandı.



Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü'nden bilimadamlarından oluşan ekibin lideri Dr. George Fodor, Danimarkalı bilimadamları Dr. H.O. Bang ve Dr. D.J. Dyerburg tarafından 1970'li yıllarda yapılan orijinal çalışmanın, bilinenden farklı olduğunu öne sürdü.



Orijinal araştırmanın belgelerini tek tek incelediğini ve İnuit halkının kalp hastalıkları sıklığının hiçbir şekilde ölçülmediğine rastladıklarını belirten Fodor, "Eski araştırmacılar, Grönland halk sağlığı kayıtlarına ve kulaktan dolma bilgilere dayanmış. Görüştükleri yerel halk kalp hastalıklarının çok nadir olduğunu söylemiş. Haliyle bu veriler bilimsel olmaktan uzak ve çok zayıftır" dedi.



Dr. Fodor, 70'li yılların Grönland'ında, zor ve çetin doğa şartları yüzünden birçok kişinin doktor veya sağlık merkezine ya erişemediğini ya da erişimin sınırlı olduğunu, bu nedenle sağlık kayıtlarının da az ya da hiç olmadığını hatırlattı. Yaptıkları çalışmada İnuit halkının kalp hastalığı oranlarının, İnuit dışındakilerle benzer, kalp krizinden ölenlerin oranının ise

çok yüksek olduğunu dile getiren Fodor, çalışmada ayrıca Grönland İnuitlerinin genel ölüm oranlarının bölge dışındakilerden iki kat yüksekliğini de saptadıklarını kaydetti.



Çoğu araştırmacının, orijinal çalışmanın sonuçlarını okumadığını ileri süren Dr. George Fodor, "Bu araştırma o yüzden yıllarca olduğu gibi kabul edilmiş. Ben balık yağı kapsüllerinin insan sağlığı için bir yararı olduğuna inanmıyorum. İnsanlar balık yağı kapsüllerinin kalp hastalıklarını önlemede yardımcı olmadığını bilmeli" dedi.



Dünya kamuoyu 1970'lerde, Danimarkalı doktorların araştırması sonucu, Grönland'da yaşayan İnuit halkının, çok fazla balina ve fok eti yemeleri ve bunların omega-3 yağ asitleri açısından zenginliği dolayısıyla kalp hastalıkları oranlarının düşük olduğu fikri ile tanışmıştı.



(AA)