Baş ağrıları; öfke, kaygı, kırgınlık gibi psikolojik sebepli olabileceği gibi susuzluktan da kaynaklanabiliyor...

Baş ağrılarının büyük çoğunluğunun farkına varılmamış olsa da susuzluktan kaynaklandığını söyleyen Dr. Sinan Akkurt, "Doğru nefes alıp verdiğinizde vücutta fizyolojik denge sağlanabilir. O zaman da baş ağrılarını hafifletme şansımız olur. Bununla birlikte öfke, kızgınlık, kaygı gibi psikolojik nedenli baş ağrılarında doğru nefes teknikleri uygulandığında kişi sakinleşir, baş ağrısı kesilebilir." diyerek baş ağrısı çekenlere ilaçtan önce 7-1 nefes tekniğini öneriyor.



Anksiyete, panik atak gibi şikayetlerde de yavaş nefes alarak rahatlama ve sakinleşme sağlanabiliyor. Adrenalin, kaygı, korku gibi durumlarda artıyor, yavaş nefes alıp verildiğinde ise adrenalin salgısı azalıyor. Dr. Sinan Akkurt, "Tabi ki tek başına nefes teknikleri ile psikiyatrik rahatsızlıklar tedavi edilemez ancak sürece destek olur. Başınız ağrıdığında 7-1 nefes tekniğini uygulayabilirsiniz" diyor.



7-1 nefes tekniğinin özellikleri ve uygulanışı

7-1 nefes tekniği özellikle sakinleşmek amacıyla uygulanıyor. Baş ağrısı, panik atak, anksiyete gibi rahatsızlıklarda şikayetlerin azalmasına katkı sağlayabiliyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek oluyor ayrıca kronik yorgunluk sendromunu da engelleyebiliyor. Bu teknik için nefes alış ile veriş süresini eşitlemek gerekiyor.

Nasıl uygulandığına gelince; 7'ye kadar sayarak nefes alın. 1 saniye bekleyin (nefesinizi tutun), 7'ye kadar sayarak nefes verin.

Günlük hayatımızda doğru nefes almıyoruz

Doğru nefes alındığında akciğerlerin tam kapasite ile çalıştığına dikkat çeken Dr. Akkurt, "Nefes almayı solunum yapmak; çoğunlukla ağzımızdan hava alıp vermek olarak biliyoruz. Oysa doğru nefeste, burundan çekilen hava karnı şişirir. Doğru nefeste diyafram, karın kasları gibi akciğerimizi çevreleyen kasların da çalıştırılması sağlanır. Özellikle diyafram kasıyla derinlemesine solunum yapılmalıdır. Derin bir burun solunumu alınır, karın şişirilir. Karın solunumu, akciğerlerimizin tam kapasite ile çalışmasını sağlayacak bir yöntemdir. Yeni doğan bebekleri gözünüzün önüne getirin; onlar nefes alırken karnı şişer ve burun kanatları hafif oynar. Doğuştan doğru nefes yeteneğiyle doğuyoruz, ancak sonradan işin kolayına kaçıyoruz." diyor.

