Hintli Nörotoloji Uzmanı Dr. Anirban Biswas, “Baş dönmesinin temeli denge sorunu, denge sorununu bütünsel yaklaşım çözer” diyor.

Vestibüler (vücudun denge duyusuna liderlik eden duyu sistemi) bilim dalında önemli katkılarda bulunmuş olan Hint asıllı Medikal Nörotoloji ve Odyoloji Uzmanı Dr. Anirban Biswas, konuk olduğu Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi’nde; “Bazen hayattan kopmanıza bile neden olan baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatıyor. Bu sorunun çözümü için ise bütünsel yaklaşım ve bütünsel tedavi gerekiyor” dedi.

Dünyada milyonlarca hastanın iş hayatından kopmasına, araba kullanma, merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerini bile yerine getirmeyip hayattan soyutlanmasına neden olan “baş dönmesi” ve “denge” sorunu, Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi’nde uluslararası boyutta ele alındı.

"Bütünsel Tedavi Gerekli”

Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi Başkanı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ile birlikte çalışmalar yapan ve tecrübelerini paylaşan Dr. Anirban Biswas, uzmanı olduğu nörotolojinin, işitme bozuklukları, vertigo ve kulak çınlaması gibi sorunları kapsayan bir alan olduğu bilgisini verdi. Dr. Biswas, dünyada milyonlarca insanın baş dönmesi, işitme bozukluğu, kulak çınlaması gibi sorunlar yaşadığını ve bunun tanısının bile çok zor konulduğunu belirtti. Tüm bu şikayetlerin temelinde denge sorununun yattığını vurgulayan Biswas, bu sorunu “bütünsel yaklaşım”la çözmek gerektiğini vurguladı. Dr. Biswas, “Kulak Burun Boğaz, nörolog, fizik tedavi uzmanları birlikte çalışmalı, hastalara çok yönlü bir tedavi programı uygulamalı” diye konuştu.

Astronotların Tedavi Yöntemi

Prof. Dr. Nuri Özgirgin de; astronotların adaptasyonu ve tedavilerinden esinlenerek şekillenen Vestibüler Rehabilitasyon ve Denge Bozukluklarının Tedavisi ile hastaların aktif yaşama kavuştuğuna dikkat çekti. Dr. Biswas’ın “bütünsel yaklaşım” uyarısının son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Özgirgin, şu bilgileri verdi:

“Son yıllarda baş dönmesi ve denge bozukluğunun tedavisi, Vestibüler Rehabilitasyon (VR) ile gerçekleştiriliyor. Bütünsel yaklaşım çerçevesinde hazırlanan bu programlarla tüm dünyada on binlerce hasta, baş dönmesi ve denge bozukluğundan kurtulup aktif yaşamlarına dönebiliyor.”