Basit önlemlerle kalp sağlığınızı koruyun!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Ergün Seyfeli, her yıl dünyada 17.5 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, "Kalp ve damar hastalıkları, düşük ve orta gelirli ülkelerde ölümlerin yüzde 82'sinden sorumludur. Ancak sağlıklı bir kalbe sahip olmak, basit önlemlerin alınmasıyla çok kolaydır" dedi.

Kayseri'deki özel bir hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, Dünya Kalp Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kalp hastası bulunduğunu, her yıl yaklaşık 200 bin kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini bildirdi. Prof.Dr. Seyfeli, şöyle konuştu:

"Kalp ve damar hastalığına sahip hastaların yaklaşık yüzde 80'ninde hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Diğer önemli riskler arasında şeker hastalığı, obezite (aşırı kilolu olma), hareketsiz yaşam, beslenme bozukluğu yer almaktadır. Ayrıca ileri yaş ve genetik risklerde unutulmamalıdır. Görüldüğü gibi genetik ve yaş dışındaki diğer risk faktörleri tedavi edilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir riskler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok risk faktörünün sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara kullanmama gibi yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebileceği düşünüldüğünde, kalp damar hastalıklarından ölümlerin hala dünyada ve ülkemizde birinci sırada olması üzüntü verici bir durumdur."



İşte Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Seyfeli'nin kalp rahatsızlıklarının önüne geçmek için önerileri:



* Sağlıklı beslenmeye önem verin.

* Sigaradan uzak durun.

* Düzenli egzersiz yapın.

* Her gün veya en azından haftanın 3-4 günü, en az 30-45 dakika tempolu yürüyüşler yapın.

* Doktor kontrollerinizi aksatmayın.

* Unutmayın, kalp hastalıklarında erken teşhisin önemi büyük.

* Kalp hastasıysanız düzenli kontrollerinizi ve ilaçlarınızı aksatmayın. İlaç dozunuzu doktorunuzun önerisiyle ayarlayın.

* Stresi en aza indirmeye çalışın. Stresli yaşam, kalp hastalıklarına zemin hazırlar.

* Göğüs ağrısı, hızlı veya düzensiz kalp atışı, eforla nefes darlığı, eforla yorgunluk, çabuk yorulma, basit görevleri yapmada zorluk, kanlı öksürük, konsantrasyon azalması, karın, bacak, ayak ve ayak bileklerinde şişme gibi belirtiler yaşıyorsanız doktora başvurun.

(DHA)





