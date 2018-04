Bayramda sağlıklı beslenme önerileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bayramda dengeli beslenme ve sağlıklı et tüketimi için uzmanlar tavsiyelerde bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Arı, Kurban Bayramı'nda kurban etinin mutlaka dinlenmeye bıraktıktan sonra tüketilmesinin lezzetini artıracağını, hem de daha sağlıklı olacağını söyledi. Arı, dinlendirilmemiş etin, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve uykusuzluk yapabileceğini kaydetti.



Bayramda öğünleri dengelemenin önemine vurgu yapan Diyetisyen Ezgi Arı, "Öğlen ızgara mangal, kendi yağında kavrulmuş kırmızı et veya etli bulgurlu az yağlı sarma; akşama da ev yapımı çorba, salata, baharatla lezzet verilmiş yoğurt ve istenirse tam buğday ekmek tercih edilebilir" dedi.



Kurbanı keser kesmez etini yemeye kalkmanın biraz sakıncalı olabileceğine işaret eden Arı, şunları kaydetti: "Kurban edilmeden hemen önce her hayvan stres içindedir. Bu

sebeple kesildikten sonra kurban eti çok sert olur ve çözülmesi zaman alır. Oysa 24 saat bekletilen etin sertliği ciddi oranda azalır. Hem daha lezzetli ve yumuşak, hem

de sıcaklığını kaybettiği için daha sağlıklı olur. Ayrıca sindirimi çok daha kolaylaşır. Çünkü dinlendirilmeden tüketilen etin sindirimi yaklaşık 8 saati bulurken, dinlendirilen etin sindirimi 4 saate düşmektedir. Dinlendirilmemiş et, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve uykusuzluk yapabilir.



ETİN YANINDA SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN YOĞURT, SALATA

Dinlenmiş etin yanında bol limonlu salatanın ihmal edilmemesini isteyen Dr. Ezgi Arı "Böylece etteki demirin vücudumuzda en iyi şekilde emilmesini sağlamış oluruz. Et, iyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller, özellikle demir, çinko, fosfor ve magnezyum içerir. Ayrıca B12, B6, B1 ve A vitaminleri içerir, ancak C ve E vitamini içermez. Ayran, yoğurt, cacık ve kefir gibi süt türevleri sindirimi kolaylaştırdığı için bunları sofradan eksik etmemek gerekir. Ancak bunların et tüketiminden 40-45 dakika önce veya sonrasında tüketilmesi faydasını artırır. Et tüketimi kahvaltı ya da akşam yemeğinde değil, öğle yemeğinde tercih edilirse daha yararlı olur." diye konuştu.



"ETİ PİŞİRİRKEN YAĞ KULLANMAYIN"

"Eti pişirirken yağ kullanmaya gerek yoktur, hem etin lezzetini almanızı engellersiniz, hem de kalorisini katlamış olursunuz." diyen Beslenme Uzmanı Arı, Kavurma esnasında bir miktar süt ilave edilmesi, hem yumuşaklığını, hem lezzetini artırır. Eti pişirirken baharat katmak, sindirime ve metabolizma hızının artırılmasına yardımcı olur. Kekik, pul biber, defne yaprağı, tarhun otu, kimyon, çekme karabiber gibi baharatlar tercih edilebilir. Tuz ocaktan almadan hemen önce katılmalıdır, böylelikle etin daha yumuşak olmasını ve tuzun içeriğindeki iyotun kaybolmamasını sağlarız" ifadelerini kullandı.