Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'dan, bayram beslenmesi konusunda ipuçları...

Güne erken başlayın: Sağlıklı bir bayram kahvaltısı ile sabah enerjiniz depolanır ve gün boyu etkisini görürsünüz. Bayram sabahı nefis bir menemenin yanında peynir ve tam tahıllı ekmekle sofranızı renklendirin. Tahin-pekmez karışımının lezzetinden ve ödem atmaya yardımcı etkisinden faydalanın.



Çeşitli beslenin ve porsiyon haklarınızı kontrollü kullanın: Sofranızda her çeşit yiyecek grubundan olsun. Böylece dengeyi sağladığınız için kilo alma riskiniz azalmış olur. Her şeyden yiyin ama porsiyon hakkınızı doğru kontrol edin.



İkramlara dikkat edin: Bayram günleri ikramsız ve tatlısız olmaz. Mümkün olduğunca misafirliklere çok aç karnına gitmemeye çalışın. Böylece ikramlarda ölçülü davranmak kolay olur. Eğer siz ev sahibi iseniz; sağlıklı, hafif yemekler ve tatlılar hazırlayın. Etiniz ızgara, fırında veya tencere yemeği olarak pişsin. 2-3 çeşit sebze yemeği, tam tahıl ekmeği, yoğurt – yoğurtlu sebzeli salatalar, bol çiğ sebzeler, çeşitli mevsim meyveleri sofranızın demirbaşları olsun.



Öğün atlayıp, bütün günü aç geçirmeyin: Bayramda fazla tüketeceğinizi düşünerek ana öğünlerinizi atlar ve bütün gün aç kalırsanız, kendini bir türlü dengeleyemeyen kan şekeri size yorgunluk ve tatlı krizleri yaşatır. Bunun için ana öğünleri atlamadan, kaliteli ve yeterli beslenmeye devam edin.



Tatlı tüketiminde seçici ve ölçülü davranın: Şeker, besin kalitesi yok denecek kadar az olan boş enerji kaynağıdır. Bu nedenle şeker, beslenmemizde ne kadar az yer alırsa, beslenme programlarımız o kadar sağlıklı olur. Tatlılarınızı yemeğin üzerine tok karnına yiyin. Daha çok sütlü tatlıları tercih edin. Şeker, çikolata ve tatlı tüketimi olabilecek en alt düzeyde olsun.



Ara öğünlerinizi hafif ama doyurucu gıdalarla tamamlayın: Zengin omega-3, posa, magnezyum, çinko ve E vitamini içerikleri ile oldukça sağlıklı olan yağlı kuruyemişler geleneksel bayram ikramlarının bir parçasıdır. Kuruyemişler küçük kalori bombaları olduğu için fındık, fıstık, badem ve cevizi küçük bir avuçtan fazla tüketmeyin. Sütlü kahve güzel bir alternatif olabilir.

İçeceklerinize dikkat edin: Yaz sıcaklarında günde en az 2.5 litre su içmeyi alışkanlık haline getirin. Kilo almamak için şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun. Bitki çayları, açık çay, ayran ve taze sıkılmış meyve suları daha sağlıklı alternatifler olacaktır.



Yemeklerinizi yavaş yiyin ve iyi çiğneyin: Vücutta tokluk hissi yemeğe başladıktan 20 dakika sonra oluşur. Bu nedenle yemeklerinizi yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.



Hafif olan yiyecekleri tercih edin: Bayramda tatile gidecekler de dikkat etmeli. Açık büfede, sindirim sisteminizi yormamak ve kilo almadan bayramı noktalamak için kızartma ve kavurma yöntemi ile pişmiş olan yemekleri tercih etmeyin. Izgara, buğulama, fırında ve haşlama gibi sağlıklı yöntemler ile pişmiş olan yiyeceklere yönelin.

