Bel ağrısı travma yaratıyor

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Zihinsel ve fiziksel travmalara yol açabilen bel ağrılarında çözüm ne?

Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Cımbız, bel ağrılarının bazı dönemlerde fiziksel ve zihinsel travmalara yol açtığını belirtti.



Cımbız, bel ağrısının birçok kişinin karşılaşabildiği bir durum olduğunu bildirdi. Bu ağrıların büyük bir kısmının tedaviye gerek kalmaksızın dinlenme ve sıcak banyoyla geçebileceğini aktaran Cımbız, "Bel ağrısı bazı dönemlerde zihinsel ve fiziksel travmalara yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.



Bel ağrılarının temel nedeninin "fıtık" olduğunu vurgulayan Cımbız, şunları kaydetti:



"Bu hastalıkta yapılan en büyük yanlışlardan biri MR sonucunun ardından ameliyata başvurulmasıdır. MR'ın teşhis noktasındaki doğruluk oranı yüzde 50'dir. Bu sebeple doktorların ilk etapta ilaçlı tedaviyi uygulaması gerekir. Ayrıca bel ameliyatını tedavi sürecinde en son çare olarak düşünmeliyiz. Günümüzde bel ağrısından en çok şikayet eden grup hizmet sınıfında çalışan ofis çalışanlarıdır."



Cımbız, bel ağrısının önlenmesinde egzersiz, yürüyüş ve sporun çok önemli olduğunu belirtti.