Bel ağrısı çok sık rastlanan bir sağlık problemi.
Çok çeşitli sebeplere dayanıyor ve insanların yaklaşık yüzde 70-80?i
yaşamının herhangi bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşıyor. Bel fıtığı
ise bel omurları arasındaki kıkırdağın aşırı zorlanma nedeniyle yerinden
kayarak bacaklara gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucu
meydana geliyor. Her yaş grubunda rastlanabilen bel fıtığının oluşma
nedenleri ve tedavi yöntemlerini uzman doktorlar anlattı.
''Her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir.''
Prof. Dr. Ziya Akar bel fıtığı için en sorunsuz ameliyat tekniğinin mikro cerrahi yöntemi olduğunu vurguluyor.
Bel fıtığının nedenleri nelerdir?
Yaşa bağlı olarak gelişen dejenerasyon, ters bir hareket, bazen düşme,
ağır bir şey kaldırma gibi durumlar bel fıtığına neden olabilir. Bel
fıtığı tamamen mekanik bir olaydır. Bir kıkırdak dokusunun sinir
dokusuna baskı yapması anlamına gelir. Her bel ağrısı bel fıtığı demek
değildir. Bazen adale spazmlarında da bel ağrısı olur. Bu, yumuşak
dokularda zedelenme ve yırtılmalarla ortaya çıkıyor.
Hasta hangi aşamalardan geçerek tedavi edilmeli?
Ağrının şiddetli olması, insan yaşamını ve yaşam kalitesini olumsuz
yönde etkileyecek bir ağrı olması, ayakta bir uyuşukluk ve kuvvet kaybı
ortaya çıkması hastanın ameliyat olmasını gerektirir. Ayağında kuvvet
kaybı olan bir hastada medikal veya fizik tedaviyi atlamak gerekir,
çünkü bu durum ayaktaki sinirin cansızlaşmaya başladığını gösterir.
Tedavi genelde üç aşamalıdır: İlaç tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi
tedavi. Ancak işin önemli kısmı hastanın tedaviye inanmasıyla
gerçekleşir.
En sağlıklı ameliyat yöntemi hangisi?
Dünyada uygulanan en yaygın teknik, mikro cerrahi tekniğidir ve hasta ile doktor açısından da en sorunsuz olanı budur.
Bel sağlığımız için hangi tip yatakları tercih etmeliyiz?
Ortopedik yaylı yataklar tercih edilmelidir. Omurgamızın şeklini koruyan
yataklar en idealidir. Eskiden kullanılan pamuk yataklarda, yatak
çöktüğü için omurgamızda şekil bozukluğu ortaya çıkıyordu ki, bu da bel
ağrılarına neden olan bir durumdur.
Devamı Elele Dergisi Aralık sayısında...