Bel ağrısı çok sık rastlanan bir sağlık problemi. Çok çeşitli sebeplere dayanıyor ve insanların yaklaşık yüzde 70-80?i yaşamının herhangi bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşıyor. Bel fıtığı ise bel omurları arasındaki kıkırdağın aşırı zorlanma nedeniyle yerinden kayarak bacaklara gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucu meydana geliyor. Her yaş grubunda rastlanabilen bel fıtığının oluşma nedenleri ve tedavi yöntemlerini uzman doktorlar anlattı.

''Her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir.''

Prof. Dr. Ziya Akar bel fıtığı için en sorunsuz ameliyat tekniğinin mikro cerrahi yöntemi olduğunu vurguluyor.

Bel fıtığının nedenleri nelerdir?

Yaşa bağlı olarak gelişen dejenerasyon, ters bir hareket, bazen düşme, ağır bir şey kaldırma gibi durumlar bel fıtığına neden olabilir. Bel fıtığı tamamen mekanik bir olaydır. Bir kıkırdak dokusunun sinir dokusuna baskı yapması anlamına gelir. Her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Bazen adale spazmlarında da bel ağrısı olur. Bu, yumuşak dokularda zedelenme ve yırtılmalarla ortaya çıkıyor.

Hasta hangi aşamalardan geçerek tedavi edilmeli?

Ağrının şiddetli olması, insan yaşamını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek bir ağrı olması, ayakta bir uyuşukluk ve kuvvet kaybı ortaya çıkması hastanın ameliyat olmasını gerektirir. Ayağında kuvvet kaybı olan bir hastada medikal veya fizik tedaviyi atlamak gerekir, çünkü bu durum ayaktaki sinirin cansızlaşmaya başladığını gösterir. Tedavi genelde üç aşamalıdır: İlaç tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi tedavi. Ancak işin önemli kısmı hastanın tedaviye inanmasıyla gerçekleşir.

En sağlıklı ameliyat yöntemi hangisi?

Dünyada uygulanan en yaygın teknik, mikro cerrahi tekniğidir ve hasta ile doktor açısından da en sorunsuz olanı budur.

Bel sağlığımız için hangi tip yatakları tercih etmeliyiz?

Ortopedik yaylı yataklar tercih edilmelidir. Omurgamızın şeklini koruyan yataklar en idealidir. Eskiden kullanılan pamuk yataklarda, yatak çöktüğü için omurgamızda şekil bozukluğu ortaya çıkıyordu ki, bu da bel ağrılarına neden olan bir durumdur.





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