Vücudunda ben ve çil bulunanlar aşırı sıcaklarda güneşle direkt temastan kaçınmalı...





Dermatoloji uzmanı Prof.Dr. Ekrem Aktaş, vücudunda ben ve çil bulunanların aşırı sıcaklarda güneşle direkt temas etmemelerini istedi. Prof.Dr. Aktaş, "Aşırı güneş, ben ve çili olanda kansere yol açabilir" dedi.Prof.Dr. Ekrem Aktaş, güneşin vücutta kemiklerin gelişmesi ve çeşitli hastalıkların iyileşmesi açısında oldukça etkili olduğunu özellikle, sedef hastaları için büyük yararı bulunduğunu anlattı. Prof.Dr. Aktaş, şöyle devam etti:"Güneşin faydalarının yanı sıra çok sayıda zararları da var. Güneşten korunmak da gerekiyor. Özellikle 'Ben' dediğimiz, tıpta 'Nevüs' olarak adlandırdığımız, 1 santimden geniş benlerin güneşten korunması gerekir. Bunlar bazen Melanoma dönüyor. Melanom benlerin kanseri demek. Bunlarında sonuçları dramatik oluyor. Diğer cilt kanserlerine nazaran benler ömrü etkiliyor. Ömürü kısaltıyor. Özellikle vücudunda 'ben' olanlar güneşten korunmalı ve kremler kullanmalıdır. Güneşten yanıklar oluşur. Yanıklarda ben varsa kansere dönme oranı daha yüksektir."(DHA)