Benlere dikkat!

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Benler her ne kadar zararsız hatta bazen sevimli bile gözükse de, ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor... Örneğin kolunuzda bulunan ben sayısı, cilt kanseri riskinizi ölçmenizi sağlayabiliyor. Nasıl mı?

İngiliz bilim adamları, cilt kanseri riskinin ben sayısıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Kolunda 11'den fazla ben bulunan kişilerde cilt kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu ileri sürüldü.



"British Journal of Dermatology" dergisinde yayımlanan çalışma, vücudunda 100'den fazla ben olan kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin normalden beş kat fazla olduğunu ortaya çıkardı. King's College London araştırmacıları tarafından yapılan araştırmaya 3 bin ikiz katıldı. Araştırmacılar, ikiz kadınları 8 yıl boyunca gözleyerek cilt tipleri, çilleri ve benleriyle ilgili bilgi topladı. Bilgiler, cilt kanserinin bir türü olan melanom teşhisi konulan 400 erkek ve kadından elde edilen veriyle karşılaştırıldı. Sağ koldaki benlerin sayısının vücuttaki bütün benlerin göstergesi olduğunu ortaya çıkaran araştırmacılar, cilt kanseri riskinin hastanın sahip olduğu ben sayısıyla bağlantılı olduğunu belirledi.



Buna göre sağ kolunda 7'den fazla ben olanların cilt kansere yakalanma riski, bütün vücudunda 50'den fazla ben olanlardan dokuz kat fazla. Sağ kolunda 11'den fazla ben olanlarda ise cilt kanseri görülme olasılığı, vücudunda toplam 100 ben olanlardan daha yüksek.



Kimyasal maddeler, ultraviyole ışınları ve sigara tüketimi gibi etkenlerin cilt kanserine neden olduğu sanılıyor. Cilde rengini veren melanosit hücrelerinde görülen melanom, cilt kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 75'ine yol açıyor.