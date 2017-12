Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkmasında vücut ısısının düşmesi önemli rol oynuyor.

Tarçınla soğuk havaya dur deyin

Bağışıklık sistemimiz yavaşlayarak, vücut enfeksiyonlara açık hale gelebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, soğuk havalardan çok kolay etkilenen kişilerin ısıtıcı özelliği olduğu bilinen tarçına yönelmeleri gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulunuyor: “Soğuk havaya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine destek oluyor. Bu da vücudun ısınmasına yardım ediyor.”



1 kase sağlık

Soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettiriyor, kış mevsimine girmeye bir adım kaldı. Bu dönemde hastalıklarla mücadele etmek için bağışıklık sistemini güçlü tutmak büyük önem taşıyor. Özellikle antioksidanlardan zengin beslenmek yani A, C ve E vitaminleri ile selenyum ve çinko almak gerekiyor. Diyetisyen Nazlı Şişik, bağışıklık sistemini güçlendirmek için hazırladığı çorba tarifini Formsanté okurlarıyla paylaşıyor.



Bağışıklık güçlendiren çorba

Malzemeler:

2 su bardağı ıspanak

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

1 adet havuç

1 tatlı patates

6 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 adet limon

1 çay kaşığı top karabiber



Hazırlanışı:

Sebzeleri yaklaşık 40 dakika kadar haşladıktan sonra zencefil ve sarımsağı ekleyerek 5 dakika daha haşlayın. Tencereyi ateşten alıp, çorbayı blender'dan geçirin. Son olarak limonu ekleyip karıştırın.







Balkabağı

Sonbaharın simgelerinden biri olan balkabağının fadaları saymakla bitmiyor . İçeriğinde nişasta, şeker, yağ , çinko, magnezyum, beta karoten, A, B ve C vitaminleri, amino asitler ve alkoloidler bulunan bu meyve, vücudun herhangi bir yerinde oluşan iltihabın iyileşmesine yardımcı oluyor. Yüksek lif içeriği saYesinde sindirim sistemi problemi yaşayan kişiler de kabızlığı önlüyor. İçerdiği beta karoten sayesinde kalp hastalıklarında ve hiperli pidemi vakalarında kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olan balkabağı, antioksidan özelliğiyle vücudu mikroplardan koruyarak, bağışıklığın güçlenmesinde oldukça etkili oluyor. 100 gram balkabağı sadece 26 kalori. İçinde 6,5 g karbonhidrat, 0,1 g yağ, 1 g proteinin yanı sıra 7385 IU A vitamini, 9 mg C vitamini, 21 g kalsiyum, 340 mg potasyum, 44 mg fosfor, 12 mg magnezyum bulunuyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.