Bleaching yöntemiyle, bembeyaz dişlere sahip olmak artık imkansız değil.
Bembeyaz dişlerle korkmadan gülümsemek şüphesizhepimizin hayali. Bu konuda bilmeniz gereken her şeyi ve dişbeyazlatmadaki son teknikleri Yavuz İpçi, Erdil Köksöker, Filiz KahveciYıldırım ve Giray Sagat'a sorduk.
Dişteki renklenmelerin nedenleri nedir?
Bununbirçok sebebi var. Sigara, çay, kahve, kırmızı şarap gibi dışetkenlerle sonradan oluşan renklenmeler olabilir ya da doğuştan, yaniannenin veya babanın diş renginin koyu olmasından kaynaklananrenklenmeler olabilir. Bunun dışında, antibiyotik kullanımına bağlı renkdeğişimlerine de rastlıyoruz.
Bu konuda kaç farklı teknikten söz edilebilir?
İkiana diş beyazlatma tekniği var. Biri, klinikte uygulanan ''ofisbleaching'' dediğimiz yöntem, diğeri ise hastanın evde kendisininuyguladığı ''home bleaching'' yöntemi. Evde gerçekleştirilen beyazlatmayöntemi için hastaya ağız yapısına uygun şeffaf bir kalıp hazırlanıyor.Kalıbın içine koyduğumuz özel bir jel var. Hasta bu kalıbın içineöngörüldüğü miktarda jel koyup bunu ağzına takıyor. Şeffaf bir damaklıkşeklinde olan kalıp, dişlerin üzerine geçiriliyor.