Beyin, sahte gülüşe kanmıyor!

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İnsan beyninin sahte gülüşle gerçek gülüşü ayırabildiği ortaya çıktı

Londra Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nden Carolyn McGettigan ve ekibinin araştırması beynin, gerçek ve sahte gülüşlere farklı tepki verdiğini gösterdi.

Araştırmacılar katılımcılara, sosyal paylaşım sitesinde komik bir videoyu izlerken gülen bir kişinin sesini dinletti. Aynı kişinin sahte gülüşü de katılımcılarla paylaşıldı. Araştırmanın "gülüş algılamasıyla" ilgili olduğunu bilmeyen katılımcıların beyin görüntüleri incelendi. Görüntülerde beynin sahte gülüşe farklı tepki verdiği belirlendi. Araştırmacılar ayrıca, beynin iki gülüşün farklı olduğunu algılamanın yanı sıra sahte gülüşün gerçek olmama nedenini de anlamaya çalıştığını vurguladı. Dr. McGettigan, " Dünya Mutluluk Günü'nü kutladığımız bugün , beynimizin başkalarının gerçekten mutlu olup olmadığını algılayabildiğini görmek harika" ifadesini kullandı. Araştırmanın sonuçları, "Science Daily" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.