Beynimizde bir pusula var!

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İnsan beyninde yön bulmayı sağlayan "iç pusula" keşfedildi. İç pusulalarında daha güçlü sinir sinyalleri olan kişiler, yönlerini daha kolay buluyor.

Bilim adamları, beyinde insanların yön bulmasını sağlayan "iç pusulanın" varlığını ortaya çıkardı.



"Current Biology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iç pusulalarında daha güçlü sinir sinyalleri olan kişiler, yönlerini daha kolay buluyor.



University Collage London (UCL) araştırmacıları, çalışmaya katılan 16 gönüllüden bilgisayar ortamında sanal bir bahçeye bakmalarını istedi.



Katılımcılar, deney sırasında sanal bahçenin dört bir köşesine yerleştirilen nesnelere doğru hareket etti. Daha sonra gönüllülerden, beyinleri MR ile görüntülenirken odayı ve içindeki nesneleri belleklerinde canlandırmaları istendi.



Taramalarda, deney sırasında beynin "entorhinal korteks" adıyla bilinen bölgesinin aktif olduğu belirlendi.



Araştırmacılar, beynin söz konusu bölgesindeki sinyaller güçlü olduğunda katılımcıların odada yönlerini çok daha kolay bulduklarını gözlemledi.



Araştırmacılardan Dr. Martin Chadwick, "Elde ettiğimiz sonuçlar, beynimizdeki pusulanın biz hareket ederken sürekli değiştiğini gösteriyor. Diyelim ki sola döndünüz, beyninizdeki 'entorhinal korteks' hareketinize göre yönünüzü tekrar belirliyor. Beynimizdeki pusula, kendini ayarlayamadığında yolumuzu kaybediyoruz" dedi.



Araştırma, demans (bunama) ve alzheimer gibi dejeneratif beyin hastalıklarından muzdarip kişilerde yön bulma duygusunun neden kaybolduğunu da ışık tutuyor.



(AA)