Beyninizi gereksiz verilerden arındırın!

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Beyin detoksu ile beyninizi fazla ve gereksiz verilerden arındırabilirsiniz...

Dr. Mehmet Yavuz, beyin yorgunluğunun, kişilerin özel ve iş yaşamlarında sıkıntılar yaşamasına neden olduğunu söyledi. Yavuz, "Beyin detoksu, beynin fazla ve gereksiz verilerden arınmasını sağlayarak, etkinliğini olumlu yönde artırıyor." dedi.



Reem Nöropsikiyatri Merkezi'nden Dr. Mehmet Yavuz, Beyin detoksu ile ilgili bilgiler verdi. Bellekteki bilgi kirliliğinin ve fazlalığının beynin verimliliğine zarar verdiğini belirten Yavuz, "Beyin detoksunda öncelikle bellekteki bilgileri kategorize etmek gerekir. Çünkü bellekteki bilgi kirliliği ve fazlalığı, beynin verimliliğine zarar verir. Bu anlamda belleğe kalıcı bilgiler göndermek için, önce dikkatinizi o konuya yöneltip yoğunlaşmanız gerekir. Bu amaçla, öğrenmek istenilen şeyin imgesel kopyası (fotoğrafını çeker gibi), zihne gönderilmelidir. Öğrenilenler geçmişte oluşturulan albümlere eklenir, böylelikle hem bilgiler birbiriyle birleştirilip bağlantılar kurulabilir hem de daha kolay hatırlama sağlanır." ifadelerini kullandı.



Öğrenilen yeni bilgiden farklı yorumlar ve açılımlar yapılmadığında sadece ezberleme yapılmış olduğunu ifade eden Yavuz, "Zihinde depolanacak konu ile alakalı bir albüm olduğu halde yeni bir albüm oluşturulursa, zihninizde bilgi kirliliği oluşur. Öğrenilen bu yeni bilgiden, farklı yorumlar ve açılımlar yapılamazsa, sadece ezberleme yapılmış olur. Üstelik yeni bilgiler hızla unutulup, hafıza kayıtlarından silinir. Eğer öğrenilen şey yepyeni bir bilgi ise, ona yeni bir klasör açıp, daha sonra o konu ile alakalı diğer bilgiler de aynı yere atılmalıdır. Bu şekilde bellekte düzenli bir dosyalama sistemi kurmak, öğrenilen bilgilerin çok çabuk hatırlanmasını ve doğru analizler yapılabilmesini sağlar. Böylelikle beyin detoksunun en önemli adımı atılmış, zihin fazlalıklardan arındırılmış olacaktır." diye konuştu.



Zihinsel egzersizler yapmanın beyin yorgunluğuna engel olduğunu söyleyen Yavuz, "Sürekli zihinsel egzersizler yapmak beyin yorgunluğuna engel olur, unutkanlığı önler. Zihin antrenmanları, yeni beyin hücreleri oluşmasına neden olmaz. Ancak beyin hücreleri arasında yeni bağlantıların oluşmasını sağlar. Uzun süre öğrenme sürecine ara verildiğinde, beyindeki bazı bağlantılar kaybolmaya başlar. Buna bağlı olarak da öğrenme güçleşir ve bellek zayıflar. Bu nedenle, zeka oyunları ve matematiksel çözümlerle beyin güçlendirilmeli, öğrenme süreci kesintisiz sürdürülmelidir. Böylelikle beyin detoksunun olumlu etkileri artırılmış olur." şeklinde konuştu.



(CİHAN)