Bilgi hapı geliyor!

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilgisayarbilimci Nicholas Negroponte, 30 yıl içinde yabancı dil öğrenmeyi sağlayacak bir hap geliştirileceğini iddia etti.

Yaptığı ilginç çıkışlarla tanınan, MIT’den bilgisayarbilimci Nicholas Negroponte, Kanada’da katıldığı bir konferansta, 30 yıl içinde yabancı dilin hapla öğrenilmesinin mümkün olacağını savundu.



1984’teki bir konuşmasında bilgisayarlarda mouse’un terk edileceğini ekranın parmakla yönetileceğini öngören Negroponte’nin kehaneti android telefon ve tabletlerle doğrulanmıştı.

Bilimadamına göre, “Bilgi hapı kana karıştığında bu yolla beyne ulaşacak ve farklı bilgiler beynin doğru bölgelerinde depolanacak. Böylece dile vakıf olan kişi istediği kitabı okuyabilecek”. Negroponte’nin tahmini hayata geçer mi bilinmez ama gerçekleştiğini hayal etmek bile güzel..