Isınmadan spor yapma, ağır kaldırma gibi nedenler fıtığı tetikleyebiliyor...

Kasık ve göbek bölgesindeki dokuların zayıflığından dolayı oluşan fıtıklar, ağrı ve hareket güçlüğü ile kendini gösterebiliyor. Ağır kaldırma, ısınmadan mekik ya da şınav çekme gibi nedenlerle tetiklenebilen fıtıklar tedavi edilmediği takdirde diğer organlara zarar erebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Tolgay Akın, fıtık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Çok ıkınmak fıtığa neden olabiliyor

Karın duvarı fıtıklarının % 90’ını kasık fıtıkları oluşturmaktadır. Fıtık, o bölgede bulunan dokuların zayıflığından dolayı oluşan ve o bölgeye zaman zaman girip çıkan veya sabit şekilde bulunup hissedilebilen şişlikle kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Bu şişlikler ıkınma ile birlikte ara ara meydana gelir ve kaybolur. Kasık fıtığı erkeklerde kadınlara göre 7 kat daha sık görülürken, göbek fıtığına da kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Karın bölgesi fıtıkları; kasık, göbek ve ameliyat olmuş hastaların ameliyat bölgesinin zayıf noktalarından bağırsak gibi karın içi organlarının dışa doğru çıkmasıyla meydana gelir. Fıtık, şişlik dışında ağrı ve o bölgede rahatsızlık hissi ile kendini belli eder. Hiçbir belirti vermeyen fıtıkların teşhis edilebilmesi için muayene ile birlikte karın bölgesine yapılan görüntüleme yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

Tedavi edilmeyen fıtıklar diğer organlara zarar verebilir

Tedavi edilmeyen karın bölgesi fıtıklarında en kaçınılmaz risk, fıtığın aniden o bölgede sıkışmasıdır. Fıtığın oluştuğu bölgede bağırsaklar sıkıştığı takdirde, bu durum hasta için tehlikeli olmakta ve acil ameliyat gerektirmektedir. Ameliyat edilmeyen fıtıklar, diğer organlara zarar verebilmektedir. İçerideki organlar bu zayıf bölgelerden dışarı çıkarak sıkıştığı ve içeri giremediği için organın beslenmesi bozulur. Bu durum organların kangren olmasına neden olabilir. Normalde çok basit yöntemlerle yapılabilecek bir fıtık ameliyatı, geç kalınmış fıtıklarda zorlu hale gelebilmektedir.

Fıtık kimlerde daha sık görülür;

Ağır iş yapanlarda

Bronşit, astım gibi öksürüğe neden olan kronik hastalarda

Ağır spor yapanlarda

Geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda

Prostatı olanlarda

Fıtık ameliyatı nasıl yapılıyor?

Çocukluk çağında görülen göbek fıtıkları kendi kendine kapanabilmekteyken, ileri yaşlarda meydana gelen tüm fıtıklar için tek tedavi cerrahidir. Karın duvarında gerçekleşen fıtık ameliyatı, 1 cm’den küçük 3 delikten kapalı yöntemle yapıldığı için hastanın ağrısı çok az olmaktadır. Tek taraflı kasık fıtıklarında ameliyat süresi 30 dakika iken çift taraflı fıtıklarda da ameliyat maksimum 45 dakika sürmektedir. Hasta ertesi gün taburcu edilmekte ve günlük yaşantısına rahatlıkla geri dönebilmektedir.