Renk körlüğü genelde yeşil, kırmızı, turuncu ve sarısının aynı şekilde algılanması, renk tonlarını ayırt edememe ve ileri safhalarda her şeyi siyah-beyaz görme belirtileriyle ortaya çıkıyor. Günlük hayatta büyük bir sorun teşkil etmese de bu soruna sahip kişilerin sürücülük ve denizcilik gibi mesleklerde yer alması yasaktır. Genetik olduğu durumda ise herhangi bir şekilde tedavi edilemiyor.

Renk körlüğü, bilinenin aksine fazlasıyla yaygın bir sağlık sorunudur. Ancak halk arasında bu konuyla ilgili çeşitli önyargılar ve yanlış bilgiler de yok değil. Nedir, kimlerde görülür, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır? Tüm bu sorulara sizin için yanıt aradık...

Renk Körlüğü Nedir?

Renkleri algılama bozukluğu olarak tanımlanan renk körlüğü, retinadaki pigment eksiliği veya yokluğuyla ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Her ne kadar kırmızı ve yeşili ayırt edememe olarak bilinse de kimi hastalarda farklı şekilde seyredebiliyor. Örneğin hiçbir rengi ayıramamak ya da aynı rengin tonlarını ayırt edememek de mümkün. Şiddeti ve şekli kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Erkekler arasında kadınlara oranla daha çok yaygın ve genelde doğuştan. Ancak birçoğu renk körlüğü sorununa sahip olduğunun farkına kendi kendine varamıyor.





En Yaygın Belirtileri

Renk körlüğü genelde yeşil, kırmızı, turuncu ve sarısının aynı şekilde algılanması, renk tonlarını ayırt edememe ve ileri safhalarda her şeyi siyah-beyaz görme belirtileriyle ortaya çıkıyor. Günlük hayatta büyük bir sorun teşkil etmese de bu soruna sahip kişilerin sürücülük ve denizcilik gibi mesleklerde yer alması yasaktır. Genetik renk körlüğü herhangi bir şekilde tedavi edilemiyor. Görme sinirlerinin zayıflaması ya da hasar görmesiyle alakalı olanların ise az da olsa düzeltilmesi mümkündür.

Göz Sağlığını Korumak İçin Tüyolar

Göz sağlığının iyi şekilde korunması kaliteli ve sağlıklı bir hayat sürmenin önemli koşullarından biri. Gözlerinizi renk körlüğü haricindeki sorunlardan korumak için aşağıdaki önerileri gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Erken teşhis göz sorunlarında da çok önemli olduğu için düzenli aralıklarla göz doktoruna gitmelisiniz. Yılda 1 kez doktora görünmeyi unutmamalısınız.

Çapak kaşıntı, kızarıklık, batma gibi belirtileri ihmal etmemelisiniz.

Bol bol havuç veya havuç suyu tüketmelisiniz.

Vitamin ve mineral açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmalısınız.

Zararlı güneş ışınlarından gözlerinizi korumak için sadece yazın değil dört mevsim güneş gözlüğü kullanmalısınız. Ama her zaman kaliteli bir güneş gözlüğü takmalısınız.

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanımınıza dikkat etmeli, gözlerinizi belli aralıklarla uzaktaki bir noktaya odaklayarak dinlendirmelisiniz.

Zararlı alışkanlıklar ve sağlıksız bir beslenme düzeni her organ gibi göze de büyük zararlar verdiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Temizlik ve Hijyen Çok Önemli

Göz sağlığının en önemli koşullarından biri de temizlik. Mikropları ve enfeksiyonları önlemek için dikkatli makyaj yapmalı, malzemelerinizi başkalarının kullanmasına izin vermemelisiniz. Kullandığınız malzemelerin içeriğinin doğal olması da büyük önem taşıyor. Güvenilir ve kaliteli markaların temiz içerikli ürünlerini kullanmalısınız. Çünkü alerjik reaksiyonlara neden olarak gözlere zarar veren ürünlere de piyasada rastlanabiliyor. Ayrıca makyajınızı iyice temizlemeden gece yatağa girmemelisiniz.