Bir Adım At, Senin Bu Hayat!

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Avon, tüm kadınları Meme Kanseri ile mücadele için “Harekete” davet ediyor! Etkinlik 19 Ekim Pazar günü saat 15.00’da Caddebostan Sahil’de gerçekleştirilecek.

Meme Kanseri ile Mücadele projesini 18 yıldır sürdüren Avon, bu sene de herkesi geleneksel “Meme Kanseri İle Mücadele” etkinliğine katılarak bu mücadeleye destek vermeye davet ediyor. Dünyada 1992’de başlattığı Meme Kanseri ile Mücadele Projesi’ni, Türkiye’de kesintisiz olarak 18 yıldır yürüten Avon’un gelenekselleşen Pembe Mücadele etkinliği bu yıl 19 Ekim’de gerçekleşecek. Meme kanseriyle ilgili farkındalığı artırmak için her yıl binlerce kadını bir araya getiren Avon’un Pembe etkinliğine bu yıl amacı kadınları spora teşvik etmek olan “Bu Kızlar Nereye Koşuyor?” ekibi ve ayrıca İstanbul Koşu Kuvvetleri de destek veriyor. 19 Ekim Pazar günü saat 15.00’da başlayacak etkinlik Caddebostan’da bu mücadeleye destek vermek isteyen herkese açık olarak düzenlenecek.

Koşuya katılanlar kendi istedikleri tempoda sağlıklı bir yaşam için birlikte hareket edecek ve el ele vererek meme kanserine “dur” diyecek. Ünlü sunucu Jess Molho’nun önderliğinde yapılacak koşuda; kadın, erkek, genç, yaşlı herkes hem bu hastalıkla mücadeleye destek vermiş hem de sağlıklı bir yaşam için adım atmış olacak.

Etkinlikte; bu yılın başında Avon’un “Meme Kanseri ile Mücadele” projesi kapsamında önemli bir işbirliğine imza attığı Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Medical Park Hastaneler Grubu’nun uzman hekimleri de yer alacak ve bu hastalıkla mücadele konusunda tüm katılımcılara önemli bilgiler verecek. Bunun yanı sıra, kadınların spor ve yaşam merkezi “b-fit” de sağlıklı bir yaşam için sporun önemi konusunda katılımcıları bilgilendirecek. Koşu sonrasında ise tüm katılımcılarla birlikte projeyi simgeleyen pembe balonlar uçurulacak.

AVON, “Bir adım at, senin bu hayat!” sloganıyla, bu hastalığa karşı destek vermek isteyen ve hem eğlenceli hem sağlıklı bir Pazar günü geçirmek isteyen herkesi 19 Ekim saat 15.00’da Caddebostan sahile davet ediyor.



