Bir trilyon kokuyu algılayabilir misiniz?

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İnsan burnu, bir trilyon kokuyu algılayabiliyor!

Bilim adamları, insanın en hassas duyu organının burun olduğunu ortaya çıkardı.



"Science" dergisinde yayımlanan araştırma, insanın duyu organlarından en hassas olanının yaklaşık 400 koku reseptörünün bulunduğu burun olduğunu gösterdi.



New York'taki Rockefeller Üniversitesi araştırmacıları, insan gözünün 10 milyon rengi, kulağının ise 500 bin sesi ayırt edebildiğini vurguladı.



Daha önce insan burnunun sadece 10 bin kokuyu algılayabildiği sanılıyordu.



Araştırmacılar, insan burnunun kokuları nasıl ayırt ettiğini denemek için çimenden limona çok farklı türler içeren 128 koku molekülü kullandı.



Koku moleküllerini onlu, yirmili ve otuzlu gruplar halinde karıştırarak çok sayıda farklı karışım elde eden araştırmacılar, katılımcılardan örnekleri koklamalarını istedi.



Deney sonuçları, normal bir insanın en az bir trilyon farklı kokuyu ayırt edebildiğini gösterdi.



Araştırmayı yöneten Dr. Leslie Vosshall, "İlk kez insanın koku alma duyusunu test etmiş olduk. Araştırmamız, insanoğlunun sanılandan çok daha iyi bir koku alma duyusuna sahip olduğunu gösterdi" dedi.



Vosshall, insanoğlunun koku alma gücünün sadece küçük bir kısmını kullandığına işaret etti.