Bitki çayını balla için, antioksidan etkisini katlayın!

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Bal, bitki çaylarında antioksidan etkisini artırıyor.

Bal eklendiğinde bazı bitki çaylarının antioksidan etkisinin 60 kat arttığı belirlendi.



Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, antioksidanlar için en iyi kaynağın bitkiler olduğunu söyledi.



Yeşilada, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan, bal eklendiğinde bazı bitki çaylarının antioksidan etkisinin 60 kat arttığını ortaya koyan araştırmada, çeşitli bitki çaylarına bal katıp, özel bir teknikle bu çayların sularını dondurmak suretiyle uçurduklarını, daha sonra antioksidan değerlerini ölçtüklerini anlattı.



Balın antioksidan etkisini en yüksek ıhlamur çayına katıldığında tespit ettiklerini aktaran Yeşilada, "Ihlamura bal eklenince antioksidan değeri 60 misli arttı. En düşük artış ise çaylarda oldu. Çünkü yeşil ve beyaz çayın antioksidan değerleri yüksektir. Şunu diyebiliriz ki, gerçek balın şeker yerine kullanılması çok daha doğrudur" diye konuştu.



"Güvenmediğiniz yerden bal almayın"

Yeşilada, koyu renk balların antioksidan değerinin daha yüksek olduğunu ancak bu durumun siyah, yeşil ve beyaz çaylarda pek belli olmadığın aktararak, "Bitki çaylarından bazılarında çam balı, bazılarında da çiçek balı daha yüksek etki göstermiş. Bunun, içlerindeki bileşimlerle fenolik maddelerin bileşimine bağlı olduğunu düşünebiliriz. Benim inancım bütün hastalıkların tedavisi bitkilerde var. Ama bizim onu kullanmayı bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



Araştırmayı, çam ve çiçek ballarıyla 9 farklı bitki çayı üzerinde yürüttüklerini dile getiren Yeşilada, elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çiçek ve çam balının tek başına ve çaylarla birlikte farklı antioksidan değerleri gösterdiğini tespit etiklerini dile getirdi.



Yeşilada, analizler sonucunda bal ilave edilen her bitki çayı örneğinin fenolik madde içeriğinin ve antioksidan etkisinin yüksek oranda arttığının görüldüğünü kaydetti.



Ancak, insanların doğru ve saf balı alma konusuna dikkat etmesi gerektiği vurgulayan Yeşilada, "Çünkü, insanoğlu saflaştırdıkça zararlar ortaya çıkıyor. Çalışmaya başlarken balın etkisinin bu kadar yüksek olabileceğini düşünmemiştim. Buradan vatandaşlarımıza en önemli tavsiyemiz güvenmedikleri yerden bal almasınlar, gerçek bal tüketsinler. Çünkü bal mucizevi bir besin kaynağı. Bu araştırmada da balın bitkilerin antioksidan değerlerini artırdığını görmekteyiz. Çünkü saflaştırdığımız ve çoğunlukla tükettiğimiz şekerin, yapılan

araştırmalarda kanserli hücreleri beslediği, büyüttüğü tespit edilmiştir. Sağlığımızı korumak amacıyla gerçek bal tüketmeliyiz."



(AA)