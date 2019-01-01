Sıkıntılarınızla baş etmek için kendinizi tabiat ananın kollarına bırakmanın da bir yol olduğunu unutmayın.

Doğru kullanıldığı takdirde doğanın bizlere sunduğu birçok bitki rahatlamamıza, huzur ve şifa bulmamıza yardımcı oluyor.







Papatya çayı

Sakinleştirici etkisi, kaygı ve strese karşı iyi gelen papatyayı çay olarak tüketebilirsiniz. İki-üç yemek kaşığı kurutulmuş papatyayı bir demlik suya attıktan sonra 10 dakika bekleyip, içebilirsiniz. Papatyayı dilerseniz banyoda da kullanabilirsiniz. Küveti doldurduğunuz suya birkaç damla papatya esansı yağı damlatmak hem güzel bir banyo keyfi hem de stresten uzaklaşmayı sağlar.







Adaçayı

Çok sinirli ve gergin olduğunuzda bir fincan adaçayı içerek, bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. İçine birkaç damla limon damlatarak da tüketebileceğiniz adaçayını yatmadan önce içerseniz uykuya geçişinizi de kolaylaştırabilirsiniz.







Kediotu

Kişiyi hem sakinleştiren, hem uykuya geçişini kolaylaştıran hem de kaygı düzeyini düşüren bir başka bitki de kediotu! Kaygı ve anksiyete ile mücadelede ilaç kullanmak yerine, kediotundan da faydalanabilirsiniz.