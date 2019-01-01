menu

close

menu

close

menu

close

Bitkisel yollarla rahatlayın

Sıkıntılarınızla baş etmek için kendinizi tabiat ananın kollarına bırakmanın da bir yol olduğunu unutmayın.

Doğru kullanıldığı takdirde doğanın bizlere sunduğu birçok bitki rahatlamamıza, huzur ve şifa bulmamıza yardımcı oluyor.



Papatya çayı
Sakinleştirici etkisi, kaygı ve strese karşı iyi gelen papatyayı çay olarak tüketebilirsiniz. İki-üç yemek kaşığı  kurutulmuş papatyayı  bir demlik suya attıktan  sonra 10 dakika bekleyip, içebilirsiniz. Papatyayı dilerseniz banyoda da kullanabilirsiniz. Küveti doldurduğunuz suya birkaç damla papatya esansı yağı damlatmak hem güzel bir banyo keyfi hem de stresten uzaklaşmayı sağlar.



Adaçayı
Çok sinirli ve gergin  olduğunuzda bir  fincan adaçayı içerek,  bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.  İçine birkaç damla  limon damlatarak da tüketebileceğiniz adaçayını yatmadan önce içerseniz uykuya geçişinizi de kolaylaştırabilirsiniz.



Kediotu
Kişiyi hem  sakinleştiren, hem  uykuya geçişini  kolaylaştıran hem de  kaygı düzeyini düşüren  bir başka bitki de kediotu!  Kaygı ve anksiyete ile mücadelede ilaç kullanmak yerine, kediotundan da faydalanabilirsiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler