Uyuz son derece sevimsiz çağrışımları olan bir parazit. Yıldırıcı bir kaşıntı en büyük belirtisi. İnsanların sıkışık biçimde yaşadığı ortak mekanlarda hızla uyuz salgınları ortaya çıkabiliyor. Uyuz uzman hekim gözetiminde hızla tedavi edilebilen bir hastalık. Uyuz belirtileri konusunda bilgi sahibi olmak uyuz salgınlarını genişlemeden durdurmak açısından büyük önem taşıyor.

Uyuz hastalığı sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın insan cildinin üst tabakalarına yerleşmesiyle ortaya çıkar. Akar gözle görülemeyecek kadar küçük boyutlu böceklere verilen bir isim. Tıpkı insanın şehirlerde açtığı metro tünelleri ya da köstebeklerin toprakta açtığı oyuklar gibi uyuz böceği de insan derisinde tüneller açarak ilerler. Bu tüneller içerisine dışkısını ve yumurtalarını bırakır. Uyuzun insan cildine yerleşmesi şiddetli kaşıntıya, tedavi edilmezse yaralara sebep olur.



Uyuz Nasıl Bulaşır

Uyuz sanıldığının aksine hayvandan insana bulaşan bir akar olmaktan çok insandan insana bulaşan bir akar. Hayvan dostlarımızdan bazı akarları ve parazitleri alsak da vücudumuzda bunların uzun süre barınması mümkün olmuyor. Bu anlamda uyuz hastalığına sebep olan uyuz böcekleri genellikle diğer insanlardan bulaşıyor. İnsanların sıkışık olarak bir arada yaşamak zorunda olduğu yatakhane gibi mekânlar eğer mekân ve vücut temizliğine özen gösterilmiyorsa uyuz böceği için cennete dönüşüyor. Örneğin çocuklar okulda uyuz kapabilir ve bunu diğer aile üyelerine de ev içerisinde bulaştırabilir.

Uyuz Belirtileri

Uyuz bulaştıktan yaklaşık 2-6 hafta kadar sonra uyuz belirtileri kendini göstermeye başlar. Koltuk altı gibi derinin deriye temas ettiği ve temizliğe özen gösterilmediğinde sorun yaratan bölgelerde şiddetli kaşıntılar uyuzun en belirgin belirtileri arasında yer alır. Hastalığın ilerleme sürecine göre deri üzerinde döküntü, kızarıklık, beyaz çizgiler, lezyonlar ve yaralar oluşabilir. Ayrıca sık sık ve şiddetli kaşınmaya bağlı olarak insan cildi tahriş olabilir ve yaralar açılabilir. Bu tip bir yaralanma enfeksiyon riskini de arttırır. Kaşıntı özellikle akşam ve gece saatlerinde şiddetlenir. Sıcak suyla yıkanma sonrasında kaşıntı artıyorsa bu da uyuz belirtileri arasında yer alır.

Uyuzun teşhis ve tedavisi

Uyuz belirtileri net bir biçimde gözlemlendiği durumlarda hızla doktora gitmek gerekir. Bir uzman hekim uyuz belirtileri ortadaysa bunları gözlemleyerek kolayca teşhis koyabilir. Uyuz teşhisi konduğunda hastayla yakın temas içerisinde olan insanların da haberdar edilmesi ve tedavi olması gerekir. Bunun için diğer aile üyelerinde uyuz belirtileri ortaya çıkmasını beklememek gerekir. Zira bu belirtiler bulaşma gerçekleştikten haftalar sonra ortaya çıkabilir. Uyuz deriye uygulanan çeşitli ilaçlarla kolayca tedavi edilebilen bir hastalık. Uzman hekimlerin yönlendirmesiyle tedavi süreci işletilir ve hasta kısa bir süre içerisinde rahatsızlıktan kurtulur. Uyuz olan kişinin havlu, nevresim ve benzeri kişisel eşyaları sıcak suyla yıkanarak temizlendiğinde hastalığın bulaşma riski minimize edilmiş olur. Benzer bir biçimde uyuz hastasının yaşam mekânı da temizlenmeli ve sterilize edilmelidir.

Temizliğe dikkat!

Ortak mekanların temizliğinin düzenli ve özenli yapılması insanların uyuz salgınından korunması için gerekli. Buna ek olarak insanların vücut temizliğinin ve bakımının düzenli yapılması gerekiyor. Özellikle çocuklara kişisel temizlik bilgilerinin eksiksiz verilmesi ve kavratılması okul gibi ortak mekanlarda ortaya çıkabilecek uyuz salgınından korunmalarını sağlar.