Küçük ama verdiği ağrıyla hayatımızda kocaman bir yer edinen böbrek taşları ve tedavisinde merak edilenler hakkında Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sinan Ekici'den bilgi aldık.

Genetik olarak aileden geçebiliyor

Taş oluşumunda etkili olan en belirgin faktörler; genetik yatkınlık, yaş, cinsiyet, coğrafi faktörler, iklim ve beslenme alışkanlıkları. Taş hastalığı olan hastaların ailelerinde %10-40 arasında değişen oranlarda taş hastalığı öyküsü mevcut.

Uzun ve dayanılmaz ağrılar en önemli belirti

Taşın bulunduğu taraftaki yan ağrısı en önemli belirti. Ağrı şiddetli, bıçak saplanır tarzda olabildiği gibi; uzun sürebilen ve dayanılabilen yan ağrılar şeklinde de olabiliyor. Klinik olarak hastalarda ikinci sıklıkta görülen bulgu ise idrarda kan görülmesi. Ayrıca bulantı ve kusma da görülebiliyor.

Gelişen tanı yöntemleri en küçük taşı tespit edebiliyor

Taş şüphesi olan hastalarda, direkt karın grafisi, ultrasonografi ve spiral bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik yöntemlerle teşhis konulabiliyor. Spiral bilgisayarlı tomografi milimetrik boyuttaki taşları dahi tespit edebilen en gelişmiş tanı yöntemi.

Taş hastasıysanız bunları deneyin:

- Her gün en az 2 litre su tüketin.

- Sık tekrar eden taş hastalığınız varsa mutlaka hekiminizin yönlendireceği beslenme ve diyet uzmanından yardım alarak beslenme programınızı oluşturun.

- Düzenli yürüyüş ve egzersiz yapın.

- Stresten uzak bir yaşam tarzını sağlamaya çalışın.

- Düşürdüğünüz taşları düzenli takiplerinizde hekiminizle birlikte değerlendirmek için saklayın.

- 6 ayda bir idrar analizi ile ultrasonografinizi tekrarlatın.

- Bütün bunlara dikkat ettiğiniz halde sık tekrar eden taş hastalığınız varsa taş oluşumuna yol açan nedenleri ortaya çıkarmak için gerekli kontrol ve testlerinizi yaptırın.

- Ailenizde yaygın taş hastalığı varsa genetik incelemelerden geçmek için hekiminize başvurun.



