Böbrek taşı olanlar dikkat!

Böbreklerinde taşı olan hastaların özellikle Ramazan ayında beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Biosan Sorumlu Hekimi Dr. Okan Gökhan, özen gösterilmesi gereken noktaları anlattı...

Dr. Okan Gökhan, Ramazan aylarında böbreklerinde taşı olan hastaların oruç tutma konusunda doktora danışmalarını, oruç tutanların ise günlük sıvı alınımına dikkat etmelerini, sıcak günlerde ter ile sıvı kaybından olabildiğince kaçınmalarını öneriyor.



Maydanoz, mısır püskülü, kiraz çöpü her zaman fayda getirmez

Uzman Doktor Okan Gökhan, halk arasında böbrek taşları eritmek veya düşürmek amacıyla yenilmesi ve içilmesi önerilen bazı maddelerin çoğunlukla çözüm olmadığını belirtti. Maydanoz, mısır püskülü, avokado yaprağı, kiraz çöpü, gilaburu gibi bitkisel bazı ilaçların idrar söktürücü özelliği olduğunu ancak bunları kullanmadan önce böbrekteki taşların kendiliğinden düşebilecek boyutta olduğundan emin olmak gerektiğini, düşmeyecek taşlar için bu tür bitkisel ilaçların böbreklere zarar verebileceğini söyledi. Biranın idrar söktürücü özelliğinin diğer alkollü içeceklerden fazla olmadığını, alkolün taş düşürecek ilaç olarak kullanımının önerilmediğini belirten Dr. Okan Gökhan yoğurt suyu, soda veya balık taşlarını ilaç olarak kullanmanın kanıtlanmış bilimsel değeri olmadığını ekledi.



Böbrek taşında siyah çaya dikkat

Türkiye’de en sık rastlanan taş tipleri kalsiyum oksalat taşlarıdır. Bu nedenle böbrek taşı hastalarının beslenmesinde alınan oksalat miktarı büyük önem taşır. Siyah çay oksalattan zengindir, o nedenle dikkatli tüketilmelidir. Çay dışında fazla kahve tüketimi, suyun yetersiz tüketilmesi, tuzun fazla tüketilmesi, oksalattan zengin sebzelerin, hayvansal kaynaklı proteinin fazla alınması riski artıran faktörlerdir.



Günde 2.5 - 3 lt sıvı tüketilmeli

Böbrek hastalarında su tüketimi büyük önem taşır. Özellikle tekrarlayan taşlarda veya her iki böbreği birden tutan çoklu taşlarda genellikle yeterli miktarda su tüketilmediği görülür. Günlük sıvı tüketiminin günde en az 2 litre idrar çıkaracak miktarda (kış aylarında 2-2,5 litre, yaz aylarında 2,5-3 litre) olması arzu edilir. Alınan sıvının en az yarısının su olmasını ve sıvı alımının gün içine dengeli olarak dağıtılmasını önerilir. Böylelikle idrar yoğunluğunun artması önlenerek taş oluşum riski azaltılabilir.

Vücudumuzdaki temel kalsiyum deposu kemiklerimizdir. Kemiklerimizin sağlığı açısından kalsiyumun diyetten tamamen çıkarılması önerilmez. Günde 500 gr kadar süt ve eşdeğerini çekinmeden tüketebiliriz.



Böbrek taşı olanlar:

*Siyah çayı ve kahveyi az tüketmeli,

*Bol su içmeli,

*Tuzu azaltmalı,

*Yeterli kalsiyum almalı, aşırıya kaçmamalı,

*Alkolden uzak durmalı,

*Hayvansal kaynaklı protein alımına dikkat etmeli,

*C vitamini kullanımını sınırlamalı,

*Orta derecede günlük egzersiz yapmalıdır.