Bodybank’a yatırım yapmaya başlarken, vücudunuzla ilgili bazı ölçüm sonuçlarına ihtiyacınız olacak...

1- Bel çevresi ölçümü



Bel çevrenizi esnemeyen bir mezura ile ölçün ve cm cinsinden not edin. Sonucu aşağıdaki verilere göre değerlendirebilirsiniz. Erkek 94 cm altı, kadın 80 cm altı. Bel çevreniz normal sınırlar içinde. Bel çevresindeki yağların normalden fazla olması, abdominal obezite açısından risk olup, özellikle kalp-damar sağlığı, karaciğer yağlanması ve diyabet (şeker hastalığı) gelişimi için önemli bir sebeptir. Yediklerinize dikkat ederek ve düzenli egzersiz yaparak, bu bölgenin yağlanmasına engel olabilirsiniz. Normal Sınırlar Erkek için 94 cm ve altı Kadın için 80 cm ve altı Riskli Sınırlar Erkek için 95- 101 cm Kadın 81- 87 cm Bel çevreniz tehlike sınırına yaklaşmış durumda. Daha fazla kilo almamanızı ve beslenme biçiminizi gözden geçirmek için bir beslenme ve diyet uzmanına gitmenizi tavsiye ederim. Bel çevresindeki yağların normalden fazla olması, abdominal obezite açısından risk olup, özellikle kalp-damar sağlığı, karaciğer yağlanması ve diyabet (şeker hastalığı) gelişimi için önemli bir sebeptir. Yüksek Risk Sınırları Erkek için 102 cm ve üzeri Kadın 88 ve üzeri Bel çevreniz yüksek risk taşıyor. Bel çevresindeki yağlar, abdominal obezite açısından risk olup, özellikle kalp-damar sağlığı, karaciğer yağlanması ve diyabet (şeker hastalığı) gelişimi için önemli bir sebeptir. Yediklerinize dikkat ederek ve düzenli egzersiz yaparak, bu bölgedeki yağı azaltmayı hedeflemelisiniz. Lütfen bir beslenme ve diyet uzmanı ile görüşün.

2- Beden kitle indeksi (BKI)



Beden kitle indeksi ölçümünüz için aşağıdaki formülü kullanın. BKI= Vücut ağırlığı (kg) / boyun uzunluğu (m²)

Değerlendirme

18.5 ve altı ZAYIF: Boy uzunluğunuza göre vücut ağırlığınız normalin altında.

18.6 - 24.9 NORMAL: Boy uzunluğunuza göre vücut ağırlığınız normal. Ancak vücut bileşiminizden emin olmak için bir beslenme ve diyet uzmanına başvurarak, vücut yağ analizi yaptırmanızı tavsiye ederim.

25 - 29.9 HAFİF KİLOLU: Boy uzunluğunuza göre vücut ağırlığınız normalden fazla. Vücut bileşiminizden emin olmak için bir beslenme ve diyet uzmanına başvurarak, vücut yağ analizi yaptırmanızı ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

30 ve üzeri OBEZ: Boy uzunluğunuza göre vücut ağırlığınız normalden fazla ve “obez”, yani aşırı şişman tanımlamasına giriyor. Bir hekime ve diyet uzmanına başvurarak mutlaka kontrolden geçmelisiniz

3- Yağ yakma nabzı

Egzersiz sırasında en iyi yağ yakımını sağlamak için doğru şiddette ve doğru sürede yapılan aktivite önemlidir. Her bireyin yağ yakma nabzı birbirinden farklıdır. Bunun için 1 dakika süreyle kalp atım hızınızın belirli bir aralıkta olması gereklidir. Bu değeri yaşınıza göre hesaplamak mümkündür. (220- yaş)x % 60 (alt sınır) (220- yaş)x % 80 (üst sınır) İpucu: Beden kitle indeksinizi hesaplamak ve yağ yakma nabzınızı ölçmek için Dilara Koçak mobil uygulamasından ücretsiz faydalanabilirsiniz. Yağ yakma nabzınız ölçüldükten sonra, yaptığınız kardio egzersizde, bu nabız aralığında yağ yakımının kaç dakika sonra başladığına bakılır. Egzersizinizin en az ve en fazla kaç dakika sürmesi gerektiği hesaplanır. Egzersiz sırasında olması gereken en doğru kalp atım hızını öğrenmek için kardiyoloji uzmanınızla görüşmeniz gerekir. Yürüyüş, yüzme, koşu gibi egzersizler kardio türü egzersizlerdir.