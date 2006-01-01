Bodybank kavramı ne demek?

Bodybank’ kavramını bulduğumda çok mutlu olmuştum. 2006 yılından beri bu kavramı kullanmayı ve seminerlerimde anlatmayı çok seviyorum. Hayatımız boyunca kendimiz ve sevdiklerimiz için binlerce seçim yaparız. Bu seçimler geleceğimizi belirler. Gelecek kaygılarımıza yönelik olarak ise, çeşitli yatırımlar yaparız. Yatırım araçları dediğimizde, toplumumuzda ilk akla gelenler genellikle ev ve araba almaktır. Daha sonra ise bu yatırımları, tasarrufları değerlendirmek için hisse senedi alımı, farklı gayrimenkuller ve daha fazla çalışarak, bunlara daha fazla yatırım yapma kısır döngüsü izler. Ama bunların ötesinde, çok önemli bir yatırım aracı var bana göre: Bodybank! Türkçe karşılığıyla; vücut bankası! Vücudunuza yaptığınız yatırımlar her şeyden daha önemli. Düzenli egzersiz ve doğru beslenme, kendinize yapacağınız en önemli ve kişisel yatırımdır. Üstelik emeğinizin karşılığını almak hiç de zor değil. Ama önce Bodybank piyasasını tanımak gerekir. Çünkü bu piyasada da farklılıklar var! Şimdi sırasıyla, Bodybank piyasasında, kazandıranlara, kaybettirenlere, dalgalanmalara, krizlere risklere ve piyasada hareketsizliğe göz atalım...



Kazandıranlar

• Tam tahıllar

• Kuru baklagiller

• Meyveler

• Sebzeler

• Yağsız etler, balık

• Yağlı tohumlar

• Düzenli sağlık muayenesi yaptırmak

Kaybettirenler



• Aşırı alkol ve sigara tüketimi

• Yağ içeriği aşırı yüksek besinler, kızartmalar

• Aşırı tuz ve şeker tüketimi

• Dengesiz diyetler

• Hızlı kilo verme programları

• Vücut ağırlığının yüksek olması

• Stresi yönetememek