Migren ağrısı çekenlere botoks!

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsante

Estetik dünyasının vazgeçilmezi olan botoks, migren hastalarının da imdadına yetişiyor. Sağlık Bakanlığı onaylı botoks tedavisi ile ilaca yanıt vermeyen kronik migren hastalarının ağrıya veda etmesi hedefleniyor. Baş ağrısı toplumun yüzde 90’ının ortak derdi… Migren ise daha az sayıda insanı etkiliyor ancak o kadar şiddetli ki etkisini ancak çeken biliyor. Görülme oranı yüzde 10-15 arasında değişen migrenin kişilerin günlük hayatlarını belirgin şekilde olumsuz etkilemesi, tedavi seçeneklerinde yeni arayışları da zorunlu hale getiriyor. Buradan hareketle son yıllarda kullanılmaya başlanan “botulinum toksini” ile başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Evet, estetik haberlerinde adını “botoks” olarak sıkça duyduğumuz, nöroloji alanında ise çok daha uzun yıllardır kullanılan bu toksin, migren hastalarına da şifa olabiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü’ye migrenin botoksla tedavisine dair merak edilenleri sorduk.

Kadınlar daha çok çekiyor

Baş ağrısı deyince toplumda en fazla görülen iki tip, gerilim tipi baş ağrısı ve migren olarak öne çıkıyor. Ancak ağrılarının daha şiddetli ve yoğun olmasının yanı sıra tanı ve tedavideki hatalar migreni, daha çok konuşulur hale getiriyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, migrenin “auralı migren” ve “aurasız migren” olarak iki türünün bulunduğunu belirterek şunları söylüyor: “Auralı migren ön bulgularla, genellikle de gözde kırık ışıklar, uçuşan noktalar gibi belirtilerin ardından ortaya çıkıyor. Aurasız migren ise aniden başlıyor. Migren, oluş şekline göre de ikiye ayrılıyor. Ataklarla gelen migren daha sık görülüyor. Nadiren de atakların çok sıklaştığı ve migrenin kronik hale geldiği tipe rastlanıyor. Kişi ayda 15 günden fazla ağrı yaşıyorsa kronik migren olduğu düşünülüyor. 15 günün en az sekizinin migren atağı olduğu anlaşıldığında is kronik migren tanısı konulabiliyor.”