Eğer tüm gün bilgisayar karşısında çalışıyorsanız, hayatınızın bir döneminde boyun
ağrısı çekmeniz neredeyse kaçınılmaz. Yapılan araştırmalar,
Amerikalıların yüzde 50’sinin her yıl boyun ağrısı şikayetiyle hekime
başvurduğunu gösteriyor. Neyse ki boyun ağrıları, bu kişilerin sadece yüzde
10’unun günlük faaliyetlerini etkileyecek düzeyde oluyor.
Boyun ağrısı özellikle
birçok ofis çalışanının ortak şikayeti. Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak ve iş hayatındaki günlük gerginlikler boyun ağrılarının artmasına neden olan
etkenlerden. Boyun ağrıları, basit ağrı kesicilerle giderilebildiği gibi gün
içinde uygulanan sıcak-soğuk kompresler de işe yarayabiliyor. Bunun için
ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz torbası veya havluya sarılmış buz
parçaları ile kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya sıcak su torbası
uygulamak yeterli oluyor. Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için
kullanılıyor. Ayrıca günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemlerle de ağrıların önüne geçmek mümkün. İşte Anadolu Sağlık Merkezi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akın'dan boyun ağrısını önlemek için 9 öneri:
- Yüzüstü yatmaktan kaçının. Bu
pozisyon boynunuza fazladan yük bindirmektedir. Boynunuzun doğal kıvrımını
destekleyecek bir yastık seçin.
- Dişlerinizi sıkmamaya gayret
edin. Bu hareket boyun kaslarınızı gerebilir.
- Olabildiğince faal olun.
Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı
geliştirme olasılığı çok daha azdır.
- Zihinsel stres oranını
düşürmeye çalışın. Boyun bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına neden
olabilir. Dahası, olumlu bir yaklaşım takınmak boyun ağrınızla ilgili
endişe etmenize veya sinirlerinizi bozmanıza engel olacaktır.
- Aracınızdaki kafa desteğini
ayarlayın. Doğru ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi destekleyecektir.
- Telefonda konuşurken ahizeyi
kafanız ve omzunuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. Telefonda çok
konuşuyorsanız kafanıza yerleştireceğiniz bir kulaklık-mikrofon tertibatı
edinin.
- Ekran göz hizasına gelecek
şekilde çalışma masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı ayarlayın.
- Masabaşı işiniz varsa sık sık
gerinin. Omuzlarınızı yukarı doğru kulak hizasına kadar yükselttikten
sonra düşürebildiğiniz kadar düşürün. Bunu beş defa tekrar edin. Kürek
kemiklerinizi birleştirin ve beş saniye süreyle öyle durduktan sonra
gevşeyin. Yan boyun kaslarınızı esnetmek için oturur pozisyonda sol
elinizle koltuğunuzun oturağına tutunarak güvde ve boynunuzu zıt tarafa
doğru eğin. Ardından bu hareketi sağ elinizle tekrar edin.
- Uzun süreler araç kullanıyor
veya bilgisayar başında çok zaman geçiriyorsanız sık sık mola verin.
Boynunuza fazladan yük bindirmemek için kafanızla omurganızı düz bir çizgi
halinde tutmaya gayret edin.