Sık sık boyun ağrısı çekiyorsanız, alacağınız birkaç basit önlemle bu ağrılara engel olabilirsiniz.

Eğer tüm gün bilgisayar karşısında çalışıyorsanız, hayatınızın bir döneminde boyun ağrısı çekmeniz neredeyse kaçınılmaz. Yapılan araştırmalar, Amerikalıların yüzde 50’sinin her yıl boyun ağrısı şikayetiyle hekime başvurduğunu gösteriyor. Neyse ki boyun ağrıları, bu kişilerin sadece yüzde 10’unun günlük faaliyetlerini etkileyecek düzeyde oluyor.

Boyun ağrısı özellikle birçok ofis çalışanının ortak şikayeti. Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak ve iş hayatındaki günlük gerginlikler boyun ağrılarının artmasına neden olan etkenlerden. Boyun ağrıları, basit ağrı kesicilerle giderilebildiği gibi gün içinde uygulanan sıcak-soğuk kompresler de işe yarayabiliyor. Bunun için ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz torbası veya havluya sarılmış buz parçaları ile kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya sıcak su torbası uygulamak yeterli oluyor. Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için kullanılıyor. Ayrıca günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemlerle de ağrıların önüne geçmek mümkün. İşte Anadolu Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akın'dan boyun ağrısını önlemek için 9 öneri: