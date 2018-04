Brokolinin bir faydası daha...

Brokoli hava kirliliğinin etkilerine karşı da etkili.

Kalp-damar hastalıkları, kanser ve kireçlenme riskini azaltan, hafızayı güçlendiren brokolinin hava kirliliğinin etkilerinden de koruyabildiği belirlendi.



Çin'deki Qidong Kanser Enstitüsü ve ABD'deki Johns-Hopkins Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, A, B, C vitaminleri, magnezyum, demir ve potasyum bakımından zengin brokolinin her gün tüketildiğinde "hava kirliliğinin vücuttaki tortularının" atılmasını sağlayabildiğini gösterdi.



Bilim adamları, brokolinin zehirli maddeleri yok eden sulforafen molekülü içerdiğini, bu molekülün kanserojen bir kirletici olan benzen ve akciğerlere zarar veren zehirli akrolein maddesine saldırdığını ve bunların idrarla atılmasını sağladığını vurguladı.



Araştırmaya imza atanlardan Thomas Kensler, sonuçların hava kirliliğinin sağlığa uzun vadedeki bazı etkilerini azaltacak ekonomik, basit ve tehlike içermeyen bir yol gösterdiğine dikkati çekti.



Araştırmanın sonuçları "Cancer Prevention Research" dergisinde yayımlandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her sene 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitiriyor.