Bu beyazlardan uzak durmayın!

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Söz konusu kilo vermek olunca hedef belli; beyazlardan uzak durmak! Unu, şekeri ve tuzu hayatımızdan çıkarırken diğer beyazlara haksızlık etmeyelim.

Diyetisyen Ayşegül Bahar’a sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı “beyazlar”ı sorduk. Hangisini nasıl ve ne kadar tüketmemiz gerektiğini öğrendik.



Yumurta

Anne sütünden sonra besleyici yönü en kuvvetli besin olan yumurtaya yıllarca sırtımızı döndük. Kabahati kandaki kolesterol düzeyini yükseltmesiydi… Son yıllarda yapılan çalışmalar ise yumurtanın sağlıklı beslenme düzeni içinde yer alması gereken önemli bir besin öğesi olduğunu gösterdi. Diyetisyen Ayşegül Bahar, yumurtada bulunan “kolin”in vücuda girdiğinde “fosfotidil kolin”e dönüştüğünü belirterek, “Vücutta yeterli fosfotidil kolin olmayınca karaciğerde hem yağ hem kolesterol birikiyor” diyor. Kan yapımında kullanılan demir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili olan selenyum açısından da zengin olan yumurta, C vitamini dışında hemen hemen tüm vitaminleri içeriyor, beynin fonksiyonlarını güçlendiriyor.



