Bu yalanları asla doktorunuza söylemeyin!

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İşte doktorlara en sık söylenen yalanlar… Bakalım size de tanıdık gelecek mi?

Stres

Başınız ya da beliniz günlerdir ağrıyor ve artık doktorunuza başvurmanızın zamanı geldi. Fakat günlerdir evin işleri, ofisin işleri, eşinizle yaptığınız kavga, çocukların okulları gibi sorunlar nedeniyle oldukça stresli olduğunuzu doktorunuza söyleme gereği duymuyorsunuz. Çünkü problemin mutlaka fiziki bir sorundan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Oysa uzmanlar baş ağrısı, bel ağrısı gibi sorunların stresten de kaynaklanabileceğini, bu ağrılar uzun süre devam ettiğinde ise ciddi bir rahatsızlığa işaret ettiğini belirtiyor. Ama stresin de hafife alınmaması gerekiyor. Çünkü stres bağışıklık sistemini etkileyerek bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riskini artırıyor. Bu hastalıklar arasında tüberküloz gibi ciddi hastalıklar da bulunuyor. Aynı zamanda stres tansiyonu ve kolesterolü yükseltiyor. Tansiyon ve kolesterol ise kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor, kalp krizi riskine neden oluyor. Bu nedenle doktorunuza ufak bir ağrıyla başvursanız da eğer stresliyseniz bu durumu anlatmaktan çekinmemelisiniz.



Yanlış diyetler

Hepimiz sağlıklı şekilde kilo vermek için dengeli beslenmek gerektiğini biliyoruz. Fakat kadınların büyük çoğunluğu hala şok diyetlerle hızlı kilo vermenin peşinde. Eğer düşük yağ oranlı ya da yağsız bir diyet yapıyorsanız vücudunuzun ihtiyacı olan gerekli yağları alamıyorsunuz, bu da cildinizin solmasına, bozulmasına neden oluyor. Hatta saçlarınız dökülebiliyor, tırnaklarınız kırılabiliyor. Bunun yanında depresyon, konsantrasyon bozukluğu ve eklem ağrıları gibi sorunlar da görülebiliyor. Eğer bu sorunlarla ilgili doktorunuza başvurduysanız yaptığınız diyetle ilgili de dürüst olmalısınız. Doktorunuzun sizi kınayacağını düşünüp gerçekleri söylemezseniz tedaviniz de yanlış yapılabilir. Doktorunuza başvurduğunuzda yeme alışkanlıklarınızı değiştirdiğinizi tüm ayrıntılarıyla anlatmalısınız.



İçki limiti

Doktorunuza başvurmadan önceki gün içkiyi çok fazla kaçırmış olabilirsiniz fakat bunu doktorunuza söylemekten çekinirseniz yapılacak testlerin sonucunu etkilemiş olabilirsiniz. Birçok kişi içtiği içki miktarı konusunda dürüst davranmıyor. Bu da doktorunuzun yanılmasına neden olabiliyor.



