Bunları biliyor musunuz?

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Besinler ve vitaminlerle ilgili bunları biliyor musunuz?

Sebzelerin vitamin değerlerini korumak için soteleyerek pişirmelisiniz!

Çünkü sebzeler, haşlandığında içlerinde bulunan ve suda çözülen vitaminler olan “B ve C vitaminleri”nin yüzde 70’ini kaybederler. Bu yöntemi kullanacaksanız mümkün olduğunda az su koymak ve çok yumuşamadan altını kapatmak gerekiyor. Buharda pişirerek ise sebzelerin yüzde 30 oranında vitamin kaybetmesine neden oluyoruz. Ancak sotelemek suda çözünen vitaminlerin korunmasını sağlayan bir pişirme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki şunu da söylemek de fayda var ki sebzelerin C vitaminini kaybetmemesi için doğradıktan hemen pişirmeli ve hızlı tüketmeyi unutmamalıyız.

