Büyükanneler yanılıyor olabilir!

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Lodosta başınızın ağrıdığı, yağmur yağmadan önce eklemlerinizin ağrıdığı oluyor mu? Avustralyalı bilim adamlarına göre "hava durumu" ve ağrılar arasında bağlantı yok.

Avustralya'da yapılan bir araştırma, büyükanne öğütlerinin "her zaman doğru olmayabileceğini" gösterdi.



Sydney Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, hava sıcaklığı, basınç, yağmur, rüzgar ve nemin çeşitli ağrılara herhangi bir etkisinin bulunmadığını ortaya koydu.



Sırt ağrısı çeken 1000 kişinin katıldığı araştırmada ağrıların bazı hava koşullarına bağlı olarak artıp artmadığı incelendi.



Araştırmada, yağmur, rüzgarın yönü, nem ve benzeri hava etkenlerinin ağrıların artmasıyla bağlantılı olmadığı sonucuna varıldı.



Sonuçları "Arthritis Care and Research" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Dr. Daniel Steffens, birçok kişinin, büyüklerin de öğütleriyle hava durumunun ağrılar üzerinde etkili olduğuna inandığını, ancak bu bağlantıyı gösteren bilimsel bir kanıta rastlamadıklarını vurguladı.



Steffens, araştırmaya katılanların Avustralyalı olduğuna ve incelemenin de Avustralya hava şartlarına göre yapıldığına dikkati çekti.



Yağışlı, nemli ve rüzgarlı havalarda diz, kalça, sırt ve eklem ağrılarının arttığına dair yaygın bir inanış hakim. Ancak "büyükannelerin tamamen yanıldığının" kanıtlanması için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerekiyor.



(AA)