C vitamini deposu limon salatalarınıza, çorbalarınıza hatta tatlılarınıza eşlik edebilir.
İşte limonun faydaları...
• Kalp çarpıntısını yok eder, tıkanmış kalp damarlarını açar.
• Kanı temizler.
• Günlük enerji ve direncinizi kazanmanızı sağlar.
• İdrar yollarındaki iltihapları söker.
• Kolestrolü düşürmeye yardımcı olur.
• Kansızlık problemiyle savaşır.
• Yağlı yemeklerin üzerine sıkılan limon suyu, bu yağlar yüzünden kilo almanızı engeller.
• Diş ve diş eti hastalıklarına bire birdir.
• Karaciğer hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.