C vitamini deposu

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C vitamini deposu limon salatalarınıza, çorbalarınıza hatta tatlılarınıza eşlik edebilir.

İşte limonun faydaları...

• Kalp çarpıntısını yok eder, tıkanmış kalp damarlarını açar.

• Kanı temizler.

• Günlük enerji ve direncinizi kazanmanızı sağlar.

• İdrar yollarındaki iltihapları söker.

• Kolestrolü düşürmeye yardımcı olur.

• Kansızlık problemiyle savaşır.

• Yağlı yemeklerin üzerine sıkılan limon suyu, bu yağlar yüzünden kilo almanızı engeller.

• Diş ve diş eti hastalıklarına bire birdir.

• Karaciğer hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.