C vitaminin kanserin azılı düşmanı olduğunu biliyor muydunuz?





Bağışıklık sistemini güçlendirici vitaminler listesinin en başında C vitamini geliyor. Vücuttaki enfeksiyonla savaşan kandaki alyuvarların ve antikorların üretimini artıran, daha da önemlisi, bilinen bütün virüsler üzerinde etkili olan doğal bir protein olan interferon seviyesini yükselten C vitamini son yıllarda kanser tedavisinde de kullanılmaya başladı. Kanser hücrelerinin normal hücrelerden en temel farkının beslenme şekilleri olduğunun altını çizen Medicana Hastaneler Grubu Onkoloji Koordinatörü Doç. Dr. Mutlu Demiray, normal hücrelerin yağları ve başka maddeleri enerji kaynağı olarak kullanırken kanser hücrelerinin sadece şekeri kullandığını ve bu nedenle de normal hücrelerden yaklaşık 200 kat fazla şeker tüketen kanser hücrelerinin C vitaminini şeker sanarak kendine çektiğini söylüyor.