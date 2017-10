Günümüzün kabuslarından biri olan dikkat dağınıklığı sadece çocukların değil yetişkinlerin de kabusu olmaya devam ediyor.

Her şeyden önce dikkat dağınıklığı nedir sorusunun cevabını bilmek, tanı koyma açısından büyük bir öneme sahip. Fiilen ya da zihnen bir i��le meşgul olma anında dikkati toplayıp işe tam olarak konsantre olamama durumuna verilen isim olan dikkat dağınıklığı, günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen unsurların başında yer alıyor. Dikkat dağınıklığı nasıl giderilir sorusundan önce sorulması gereken ilk soru dikkat dağınıklığı belirtileri olmalıdır. Mevcut durumunuzda ciddi bir dikkat dağınıklığı olduğunu düşünüyorsanız bu belirtiler ile karşılaştırıp ona uygun bir çözüm yolu gerçekleştirebilirsiniz.



Dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir?

Dikkat dağınıklığı olan kişiler her konuda değil fakat belirli konularda bu sıkıntı ile karşılaşabilirler. Çocuklarda dikkat dağınıklığı yetişkinlerde dikkat dağınıklığı ile benzerlik gösteriyor olsa da sorumluluklar itibarı ile farklılıklarda içermektedir. Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri derslerinden ötürü anlaşılabilirken yetişkinlerde bu durum çok daha farklı şekillerde ortaya çıkabilir.



• Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri bazı derslere kolay konsantre olabilirken bazı derslerde konsantrasyon problemleri yaşamaları ile anlaşılabilir. Çocukların dikkat dağınıklığı yaşadığı dersler genel olarak ilgi duymadıkları ve sevmedikleri derslerden ibaret olur.



• İlk kez karşılaşılan bir insanın adını ve simasını unutma ve ardından yakın zamanda karşılaşıldığında o insana dair hiçbir şeyin hatırlanamaması dikkat dağınıklığı belirtileri arasında yer almaktadır.



• Herhangi bir işle meşgulken önemsiz bir uyaranın sizin dikkatinizi kolayca dağıtıyor oluşu yine aynı şekilde dikkat dağınıklığı belirtileri arasında yer almaktadır.



• Sınavlarda basit hatalar yapmak ve buna benzer durumların sıkça tekrarlanıyor oluşu dikkat dağınıklığı belirtileri arasındadır.



• Bir kitabı okurken ya da bir şey dinlerken anlayamamak ve aynı yeri sürekli olarak tekrar etmek zorunda kalıyorsanız dikkat dağınıklığı ile karşı karşıyasınız demektir.







Çocuklarda dikkat dağınıklığı nasıl anlaşılır?

Çocuklarda dikkat dağınıklığı sıklıkla eğitim yaşına gelmiş çocuklarda çok daha kolaylıkla fark edilebilir. Sınavlarda başarının yaşıtlarına göre düşük bir seviyede ilerlemesi, derste öğretmenini dinleme süresinin kısa süreli olması, ödevlerinin başında yeteri kadar zaman geçirmemeleri çocukların dikkat dağınıklığı olduğu sonucunu çıkartabilse de durum her zaman öyle olmayabilir. Çocukların dikkatinin dış uyaranlara karşı daima tetikle ve açık olduğu asla unutulmamalıdır. Bu sebeple dersleri kötü olan ya da dersi dinlemeyen her çocuğa dikkat dağınıklığı teşhisi koymak yanlış olabilir. Çocuğunuzda böyle bir farklılık hissettiğinizde mutlaka öncelikle bir uzman görüşüne başvurmanız büyük bir öneme sahiptir.



Yetişkinlerde dikkat dağınıklığı tedavisi

Yetişkinlerde dikkat dağınıklığı tedavisi günlük hayatın sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi açısından oldukça önemlidir.



İlaç tedavisi

Yetişkinlerde dikkat dağınıklığı tedavisinde başvurulan ilk yöntem ilaç tedavisidir. Kişide hastalığın ilerleme seviyesi göz önüne alınarak uygun dozlarda ilaç tedavisine başlanır.







Terapi

Terapi dikkat eksikliği tedavisi için kullanılan diğer bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaca gerek duyulmadan atlatılabilecek rahatsızlıklarda doktor öncelikle terapi yöntemini denemek isteyecektir. Kişi eğer bu duruma karşılık verebilirse ilaçsız olarak bu rahatsızlığın ortadan kalkması mümkün olabilir.



Çocuklarda dikkat dağınıklığı nasıl giderilir?

Çocuğun dikkatinin dağılmasını önlemek için her şeyden önce çocuğunun ilgisinin taze tutulması gerekmektedir. Çocukların dikkat sürelerini uzatmak için bir takım alıştırmalara başvurulabilir. Çocuklardan belirli bir resimdeki farklılıkları ya da yanlışları göstermesi istenebilir. Özellikle bunun bir oyun şeklinde gerçekleşmesi çocuğun ilgi duyarak yapmasına olanak sağlayacaktır. Uzun süre ilgisini canlı tutabilen çocuk bu sayede dikkat eksikliği sorununu da ortadan kaldırmış olacaktır.



