Annelik ve kariyer arasında sıkışıp kalan kadınların en önemli sorunları stres ve hareketsiz yaşam! Bunlar da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor...

Çalışan kadınlarda özellikle annelikle kariyer arasında sıkışanlar; başta dermatolojik ve ortopedik sorunlar olmak üzere birçok rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyor. Kadınların yoğun olarak istihdam edildiği öğretmenlik, müşteri temsilciliği, bankacılık, halkla ilişkiler gibi sektörlerde sürekli konuşmak, uzun süre ayakta kalmak, hareketsizlik ve uzun çalışma saatlerinden kaynaklı rahatsızlıklar yaşanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren M-Onep Nişantaşı Kliniği’nden Dermatolog Dr. Hilal Gökalp ve Essporto Health & Fitness Club Fitness Eğitmeni Murat Biçer yaşanan sorunların çoğunun stres, dengesiz beslenme ve hareketsizlikten kaynaklandığını söylüyor.



Görülen rahatsızlıklar neler?

Strese bağlı saç dökülmeleri, yüzde ve vücutta çeşitli alerjik reaksiyonlar, döküntüler, kırmızı yüz, sedef, vitigilo gibi cilt sorunları, dengesiz ve kötü beslenmeden kaynaklı selülit, bölgesel yağlanma ve aşırı kilo alma, yüzde kırışıklık ve akne sorunları, tırnaklarda renk değişikliği ve kırılmalar, uzun süre hatalı ayakkabı kullanımı ve havasızlıktan kaynaklı mantar, nasır, topuk dikeni gibi rahatsızlıklar en sık görülen dermatolojik problemlerdir. Vücuttaki birçok hastalığın sebebi stres, mutsuzluk, endişeden ileri gelir. Dermatolojik sorunlar eğer genetik ve diğer yapısal sebeplere dayanmıyor, stresten ileri geliyorsa stres koşulları ortadan kalkmadan rahatsızlık da kendini uygulanan tedavilere rağmen yenilenme riski taşır.

Çalışan kadınların iş stresinden başka güzel bakımlı görünmek için yaptıkları uygulamalar da sağlıkları açısından zarar verici olabilir. Sürekli kapatıcı ve fondöten-pudra gibi malzemelerle makyaj yapmak cildin hava almasını engeller; siyah noktaların oluşmasına ve ciltte porların (gözenek) genişleyip belirginleşmesine yok açar. Ayrıca akne ve allerjiye de neden olabilir.



Saçlara yapılan fön, maşa, perma, boya, röfle gibi uygulamalar sürekli yapıldıkça ve saç ciddi bir bakıma tabi tutulmuyorsa; saçın kalitesini zayıflatır, dökülmeler ve kırıklar artar, saç canlılığını kaybeder.



Tırnaklara sürekli oje sürmek; tırnakların hava almasını engelleyerek sararmalarına yol açar, tırnak kalitesini düşürür.

Kilo ve bölgesel incelme sorunu olan hanımlar vücutlarını formda göstermek adına korse tarzı çamaşırlar giyerler, bu da kan dolaşımını zayıflatarak selülit ve damar rahatsızlıklarını tetikleyebilir.



Strese değilse de hareketsizliğe bağlı sorunlar arasında en sık görüleni ise Varis ve benzeri kılcal damar rahatsızlıklarıdır. Varis sadece kadın hastalığı olarak bilinse de, özellikle ayakta çalışan insanlarda en çok görülen meslek hastalığıdır. Damarlar belirginleşir, kalınlaşır. Başta görünüm olmak üzere dolaşımın zayıflaması açısından da rahatsız edicidir.



