Çay hakkında bilmeniz gerekenler

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Çay vazgeçilmez içeceğinizse bu yazıyı mutlaka okuyun!

YDÜ Hastanesi Baş Diyetisyeni Öğretim Üyesi Dr. Hatice Baygut, çayın günde 1-6 fincandan fazla tüketilmemesi gerektiğini, açık ve şekersiz içilmesi gerektiğini söylüyor. İşte çay hakkında diğer bilmeniz gerekenler:



* Siyah çay, paketlenmiş kuru çayın sıcak suda demlenmesiyle hazırlanır ve demlenme sırasında kafein, organik asitler, polifenol türevleri ve minerallerin bir kısmı suya geçer. Çayın tadı da polifenol türevleri ve kafeinden kaynaklanır. Demlenme süresi uzadıkça, bu öğelerin suya geçen miktarları da artar. İki-üç dakika 180 ml kaynar suyla demlenmiş çayda 30 mg civarında kafein bulunur. Demleme süresi uzadıkça bu miktar yaklaşık 60 mg'a kadar çıkabilir.



* İnsan vücudunda yer alan hücre ve dokularda gün içinde milyonlarca kimyasal işlem gerçekleşmektedir ve bu kimyasal işlemler sonucunda serbest radikaller olarak adlandırılan maddeler açığa çıkar. Bu serbest radikaller hücre DNA’sına, proteinler ve lipitlerine zarar vererek, uzun sürede kalp hastalıkları, kanser, nörodejeneretif (sinir sistemi) hastalıklara sebep olurlar. İşte bu zararlı maddeleri vücuttan atan, hücrelere zarar veremeyecek hale getiren sistem de antoksidan sistem, bu sistemin içinde görev alanlara da antioksidanlar denir. Çayın içerisinde bulunan polifenoller de kuvvetli birer antioksidanlardır.



* Uzmanların son yıllarda çay konusunda yaptığı araştırmalarda çayın sağlık üzerine etkileri de araştırılmış ve çayın içeriğindeki polifenoller (en kuvvetli olanı EGCg), flavanoidler ve kateşinlerin, günde 1-6 fincan çay tüketimiyle 1 hafta sonunda plazma antioksidan kapasitesini arttırdığı saptanmıştır. Aynı zamanda çayda bulunan yüksek seviyedeki flavanoidler’in hücre ve dokulardaki oksidatif hasarı engellediği de görülmüştür.



ÇAY VE KİLO

YDÜ Hastanesi Baş Diyetisyeni Öğretim Üyesi Dr. Hatice Baygut’un yaptığı açıklamaya göre; çayı şekerli tüketme alışkanlığı kalp hastalıklarının gelişimine, şişmanlamaya ve serum lipit düzeylerinde de değişikliğe neden olabilir.



Koyu çayın öğünlerle birlikte tüketilmesi içeriğindeki tanenler nedeniyle besinlerden alınabilecek demir emiliminin azalmasına neden olabilir. Siyah çay, açık ve limon dilimi konularak içildiğinde demir eksikliği anemisi olan hastalarda dahi olumsuz bir etki göstermemektedir. Çay açık içildiği sürece hiçbir besinin içindeki minerallerin de vücut için yararlılığını olumsuz yönde etkilememektedir önemli olan bir günde tüketilen çay miktarıdır.



NE KADAR İÇMELİ?

Günde 4-5 fincanı geçmemelisiniz. Siyah çayın içinde buluna teanin amino asidi beyinde elektriksel aktiviteyi hızlandırarak uyarıcı etki göstermekte ve dikkatin güçlü kalmasını sağlamaktadır. Çayda bulunan kafein ise beyinde bilgi işleme ve oluşan probleme karşı hızlı ve olumlu yanıt oluşturma yeteneğinin vücutta oluşturması açısından günde 6 fincana kadar çay ile alınması hem uyanık kalmanızı hem de dikkatinizin maksimumda kalmasını sağlamaktadır.



