Çay molaları yaratıcılığı artırıyor!

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İş yerindeki çay molalarının yaratıcılığı artırdığını biliyor muydunuz?

Hollanda'da bilim adamlarının araştırması, çay molalarının zaman kaybı olmadığını, çalışanların ruh halini iyileştirdiğini ve gizli potansiyelini ortaya çıkarabildiğini gösterdi.



Bilim adamlarının araştırmasına 150 çalışan katıldı. Araştırmada, moladayken ilk gruptakilerden bir fincan çay alması, ikinci gruptakilerden tatlı gıdalar tüketmesi ve üçüncü gruptakilerden su içmesi istendi.



Katılımcıların ruh hali, yaratıcılığı ve motivasyonu bazı çizim ve oyunlarla test edildi.



Çay içen gruptakilerin testlerde diğer gruptakilerden daha istekli ve başarılı olduğu, zor durumlarla karşılaştığında daha çabuk çözüm bulduğu ortaya çıktı.



Bilim adamları, bu olumlu etkilerin çaydaki kafein ve tein maddelerden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.



Araştırma, dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan Unilever adına yapıldı. Ancak bağımsız bilim dergisi "Food Quality and Preference" araştırmanın sonuçlarını yayımlamaya değer buldu.



Daha önceki araştırmalar günde 4 fincan çay içenlerde stres hormonu kortizol seviyesinin daha düşük olduğunu, ayrıca çayın kalp krizi ve diyabet riskini azalttığını göstermişti. (AA)

