Cep telefonuyla cilt kanseri teşhisi

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Cep telefonu aracılığıyla cilt kanserine erken teşhis imkanı...

Cep telefonuna takılan "ForenScope" cihazı sayesinde doku altındaki cilt kanseri sinyalleri görüntülenerek erken teşhis edilebilecek.



Cihazın tanıtım toplantısında konuşan projenin Ar-Ge Başkanı Osman Eşki, bu teknolojinin, sağlık alanında en önemli çözüm araçlarından biri olacağını söyledi.



Eşki, cihazın dalga boyları vasıtasıyla mikro görüntüleme sağladığını ve bunun insan sağlığına zarar verecek hiçbir unsur içermediğini belirterek, "ForenScope'un farklı alanlardaki etkilerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu cihaz, mikroskobun, kameranın girdiği her yere bağlanabilecek" dedi.



Dünyanın ilk mobil multispektral cihazını ürettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Yaptığımız sistemle dokunun 1,7 milimetre altına inerek altı hakkında karakteristik özellikler alıyoruz. Dünyada bu cihazı yapan ilk kişiler değiliz, cihazı mobile indirgeyen ilk kişileriz. Bu iş, ağır cihazlarla yapılırken artık 70 gramlık cihazla yapılacak. Kablosuz şarj olabiliyor. Yedek batarya olarak da kullanabiliyorsunuz. Makro görüntülemeyi, mikro yapabiliyoruz çünkü cihaz, 50 katına kadar büyütebiliyor. Harici çıkışıyla USB'ye bağlanabilen her türlü mobil cihaza bağlayabiliyorsunuz. İleri doğru iterek kullanılıyor. Bütün akıllı telefon

ve tablete bağlanabilecek donanıma sahip ve kendi içinde bir yazılımı mevcut. Bu yazılım, ciltte görüntülenen bölgenin çekilen fotoğrafları yan yana koyuyor ve hepsini bir arada görebilme imkanı sağlıyor."



ForenScope'un değiştirilebilir lens ve filtrelerinin bulunduğunu anlatan Eşki, mikroskop merceklerini mobil cihazlara indirgediklerini kaydetti.



Dermatoloji, saç analizi, kozmetik alanda kullanılmak üzere mikro lens, klinik çekimler için de makro lens hazırladıkları bilgisini veren Eşki, cihazın tanı değil, tarama cihazı olduğunu, ciltte gözle görülmeyen ama risk taşıyan kanser sinyallerin de ForenScope sayesinde görülebildiğini söyledi.



Eşki, cihazın 15 gün sonra Türkiye'de satışa sunulacağını aktararak, "Daha sonra Amerika ve Meksika'da satılmaya başlanacak. Telefon operatörleriyle işbirliği görüşmelerimiz başladı" dedi.



"Cihazla birçok ameliyat engellenebilir ve erken tanıyla hayat kurtarılabilir"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Server Serdaroğlu da "Cihazın kullanılması halinde birçok hastanın gereksiz ameliyatı engellenebilir ve erken tanı konarak hayat kurtarılabilir" ifadesini kullandı.



Ar-Ge'si Yıldız Teknik Üniversitesi TeknoPark şirketi Grimed'de yapılan, Hong Kong'taki merkeze bağlı olarak Çin'in Şenzen şehrinde 3 yılda 1,5 milyar dolar maliyetle üretilen cihaz, 350 dolar ile 3 bin dolar arasında satışa sunulacak.



(AA)