Çikolata kisti nedir?

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Ağrılı adet, ağrılı cinsel ilişki ve kısırlığa yol açan çikolata kistleri üreme sağlığını tehdit eden sorunlardan biri… Onu tanıyın, önleminizi alın

Çikolata kisti nedir?

Çikolata kistleri, rahim iç dokusunun yumurtalıklar içerisine yerleşip her ay kanaması ve çikolata benzeri bir kanlı sıvıyla dolması ile oluşan yumurtalık kistleridir. Genellikle şiddetli adet ağrısına, bazen de tüpleri kapatarak ve yumurta kalitesini bozarak kısırlığa neden olabilmektedir.



Çikolata kisti belirtileri

Bazen hiçbir şikayet olmaksızın rutin jinekolojik kontrollerde çikolata kistlerinin belirtileri şunlar:

• Adet döneminde, cinsel ilişki esnasında veya herhangi bir zamanda ortaya çıkan alt karın ve kasık ağrısı

• Bel ağrısı

• Endometriozisin en kesin tanısı ameliyat esnasında alınan şüpheli parçaların patolojik olarak incelenmesiyle konur. Özellikle vajinal ultrasonografi çikolata kistlerinin varlığında %90'dan fazla doğrulukla tanıya götürebilmektedir.



Çikolata kisti tedavisi

Tedavinin metodu hastanın yaşına, hastalığın evresine, çocuk sayısının tamamlanıp tamamlanmadığı, kısırlık mevcudiyetinin olup olmaması gibi kriterlere göre değişiklik gösterir. 3 cm’nin altında çikolata kisti bulunanlar için gözlem tedavisi uygun görülürken daha ileri evrelerde medikal tedavi ve cerrahi tedaviler uygulanır.



Çikolata kisti ameliyatı

İlaç tedavisinin yaralı olmayacağı durumlarda endometriosis ve endometrioma cerrahi operasyonlar ile tedavi edilir. Çikolata kisti (endometrioma) ameliyatları açık (laparotomi yöntemi ile) ve kapalı (laparoskopi yöntemi ile) olmak üzere iki şekilde yapılır. Çikolata kisti ameliyatı sonrası cinsel ilişki, ameliyatın türüne göre değişiklik gösterir.



