Çileğin faydaları

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Lezzeti ve kokusuyla en sevilen meyvelerden biri olan çilek, çok da faydalı!

• Çilekte bol miktarda fosfor ve demir bulunuyor.

• Çilek B, C ve K vitamini açısından zengin.

• Kansere karşı koruyucu özelliği var ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor.

• Bağırsak kurtlarının dökülmesini yardımcı oluyor, kanı temizliyor, diş etlerini güçlendiriyor.

• Gülgiller familyası içerisinde yer alan çilek kullanım açısından da zengin. Çileğin yapraklarını, iyi kurutulmak şartıyla çay yapımında kullanabilirsiniz. Ayrıca ezerek püre haline getirdikten sonra süt ile karıştırıp peeling olarak da kullanabilirsiniz.