Cilt kanseri tedavisinde yeni yöntem

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Cilt kanseriyle ilgili yapılan son araştırmalar tedavilerde umut oldu.

İlerlemiş cilt kanseri konusunda iki uluslararası araştırmanın sonuçları, "çarpıcı ve heyecan verici" olarak değerlendirdi.



Sonuçları Chicago'da Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu konferasında açıklanan her iki araştırmada da bağışıklık sisteminin, tümörleri tanıması ve hedef almasının sağlanmasına odaklanıldı. Araştırmalar çerçevesinde, kanser hücrelerinin, bağışıklık sisteminden gizlenmelerini engelleyen, deneme aşamasındaki "pembrolizumab ve nivolumab" ilaçlarının kullanıldığı belirtildi.



İlk çalışmada, "pembrolizumab" ile tedavi edilen 411 hastanın yüzde 69'unun, en az bir yıl yaşadığı kaydedildi. İleri safhadaki melanom hastalarının, kanser diğer organlarına

sıçradığından, tedavi edilmeleri çok zorken, birkaç yıl öncesine kadar bu hastaların ortalama yaşam süresinin altı ay olduğu biliniyordu.



MK-3475 olarak da bilinen "pembrolizumab", bağışıklık sisteminin saldırısını engellemek için gizlenme yöntemini kullanan diğer kanser türlerinin tedavisinde de test ediliyor.



Royal Free London NHS Kuruluş Vakfı'ndan Onkolog David Chao, bu tedaviyi hem cilt hem de akciğer kanseri hastaları üzerinde denerken, "Pembrolizumab, kanser tedavisinde yaklaşım değişikliği potansiyeline sahip görünüyor" dedi.



Hastalardan 64 yaşındaki Warwick Steele, ekim ayından bu yana her üç haftada bir damardan "pembrolizumab" tedavisi gördüğünü, tedavi başlamadan önce zar zor yürüyebildiğini, melanomun, akciğerlerinden birine sıçradığını ve zor nefes aldığını söyledi.



Bu dönemde ayakta durmakta bile zorlandığını belirten Steele, "Şimdi normale dönmüş hissediyorum, bahçe işleri ve alışveriş yapabiliyorum" diye konuştu. Warwick Steele'ye yapılan taramada, sadece üçüncü tedaviden sonra ilacın, akciğerdeki kanseri tamamen temizlemiş göründüğü belirtildi.



İkinci araştırma çerçevesinde de deneme aşamasındaki "nivolumab" ile lisanslı immünoterapi ilacı "ipilimumab" karışımı kullanıldı. Karışımın verildiği 53 hastanın bir yıl sonra hayatta kalma oranının yüzde 85, iki yıl sonra da yüzde 79 olduğu görüldü.



Chicago'da Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu konferasında sonuçları dün açıklanan bir araştırmada, HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserinde uygulanan bağışıklık tedavisinde ilk kez başarı sağlandığı bildirilmişti. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün pilot araştırması çerçevesinde uygulanan bağışıklık tedavisi sonucunda, dokuz kadından ikisinde tümörlerin tamamen yok olduğu gözlenmişti.



Araştırmacıların, son dönemde vücudun kanserle doğal yoldan savaşma kabiliyetini artırmanın yöntemlerini bulma konusunda büyük adımlar attığı biliniyor.