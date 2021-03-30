Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Arif Güloğlu'na lenf kanseri teşhisi

BKM'den Arif Güloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce “lenfoma” teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz" denildi.

EN KISA SÜREDE SAĞLIKLA BULUŞMAK ÜZERE...

Oyuncu Arif Güloğlu, Instagram hesabından paylaştığı mesajda "Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi. Güloğlu'nun mesajı şöyle "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden sağlıkla buluşmak üzere"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Arif GÜLOĞLU (@arifguloglluu)'in paylaştığı bir gönderi

CEM YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Arif Güloğu'nun paylaşımının ardından Cem Yılmaz'dan destek mesajı geldi. Cem Yılmaz twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma, en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum, inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum" dedi.

Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma,en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum,inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum. https://t.co/BW1GAzMFq0 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 29, 2021

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Kanal D'nin internet sitesinde Arif Güloğlu'nun biyografisi için şu bilgiler veriliyor: 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.