Daha zinde bir beyin için neler yapmalısınız?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sağlıklı bir beyin; düşünmek, hatırlamak, çalışmak gibi gün içinde yapılan her aktivitede önemli bir rol üstlenir. Fakat beynimiz yaşlandıkça bazı becerilerini kaybedebiliyor. Eğer dikkat edilmezse, bu kayıplar daha da artabiliyor.

Uzmanlar yaşam tarzımızda yapacağımız birtakım köklü değişiklikler ile sağlıklı bir beyne sahip olmak mümkün diyor. Durağan bir yaşam biçimi olan bir kişinin aslında bir beyne ihtiyacı azdır. Çünkü burada bedenin aldığı bir risk yoktur. Beynin öncelikli amacı bedenin sağ kalmasını sağlamak. Çevresel uyarının az olduğu veya riskin sıfıra yakın olduğu ortamlarda beyin bundan olumsuz etkilenir. Bu yüzden monoton yaşam yaşayan, evden çıkmayan, hep aynı işlerle uğraşan kişilerin beyni giderek geriliyor. Monoton yaşamın bir diğer zararlı etkisi de unutkanlık yapması. Unutmak, beyin yorgunluğundan kaynaklanıyor. Monotonluktan çıkmak için bir hobi edinmek şart. En basit hobiler bile beynin dinlenmesini ve mutlu olmasını sağlıyor.



Oxford ve Harvard Üniversitesi bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar diyor ki;



ZİNDE BİR BEYİN İÇİN

• Egzersiz yapın.

• Balık yiyin.

• Lavanta koklayın.

• Mola verin.

• İyi uyuyun.

• Sakız çiğneyin.

• Su için.

• Seks yapın.

• Yatmadan önce sıcak çikolata için.

• Meditasyon yapın.

• Yeni yetenekler geliştirin.

• Teknoloji detoksu yapın, yapamıyorsanız teknolojik aletlerle aranıza bir sınır koyun.

• Alkol almayın.



Emeklilik yaşını geçmiş yaklaşık altı yüz kişinin beyin taramaları üzerinde yapılmış incelemeler, üç yıllık süre içinde fiziksel olarak aktif olan kişilerde beyin küçülmesinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik bu egzersizlerin ağır ve yoğun olmasına da gerek yok, haftada birkaç kez yürüyüşe çıkmak yeterli oluyor…



Egzersizin vücudun geri kalanıyla birlikte beyindeki kan dolaşımını artırdığı da biliniyor. Ayrıca araştırmalar; beynin açık havada ve ayakta dururken daha iyi çalıştığını bu yüzden yapılan egzersizlerin açık havada yapılmasının daha faydalı olacağını gösteriyor. Unutmayın; spor beyinde endorfin denen mutluluk hormonu üretimini artırıyor.



UZMANLAR UYARIYOR; BEYNİNİZ İÇİN RİSK YARATAN FAKTÖRLERDEN UZAK DURUN!

• Sigara ve alkol kullanmayın.

• Ağır metalleri hayatınızdan çıkarın.

• Enfeksiyonlardan korunun.

• Bilinçsizce antidepresan içmeyin.

• Travma ve darbelerden kendinizi koruyun.

• Stresten uzak durum.



FARKLI AKTİVİTELER DENEYİN

Beyni en çok yoran şeyin monoton yaşam olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sürekli aynı şey ile ilgilenildiğinde beyinde hep aynı hücrelerin çalıştığını ve bir süre sonra da bu hücre grubunun yorulduğunu söylüyor. Bu yüzden kişinin hayatı ne kadar renkli ise ne kadar farklı uğraş ve hobileri varsa beyni de o kadar dinleniyor. Çünkü böylece sürekli farklı hücre grupları çalışıyor. Çalışıp yorulan hücreler ise başka bir hobi ile ilgilenince dinlenmiş oluyor.



*Formsanté - Temmuz 2015 sayısından alınmıştır.