Dilara Koçak'tan sonbahar önerileri

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Mevsim değişikliğinin yol açtığı halsizlik, mutsuzluk ve dengesiz beslenmeye karşı önleminizi alın.

Havalar soğumaya, güneş kendisini daha az göstermeye başladı. Havalarla birlikte ruh halimiz de değişmeye başladı. Sanki daha hassas, mutsuz olduk, bunu gidermek için de tatlı ve karbonhidratlı gıda tüketimimiz arttı değil mi? Kışa girerken, mevsim değişikliğinin yol açtığı halsizlik, mutsuzluk, dengesiz beslenme gibi sorunlarla başa çıkmak için neler yapmalıyız? İşte Dilara Koçak'ın önerileri...



Yaşanan mevsim değişikliklerinden en az şekilde etkilenmek için, öncelikle bağışıklık sistemimizi çok güçlü tutmalıyız. Bu da antioksidan olarak görev yapan A, C ve E vitaminlerinden yeteri kadar almakla sağlanabilir. Bu vitaminler halsizliğe, yorgunluğa karşı daha dirençli olmamızı sağlar. A, C ve E vitaminlerinden faydalanabilmek için havuç, brokoli, kabak, Brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, maydanoz, ıspanak, roka, tere ve turunçgiller, nar, elma, armut, kayısı, kivi gibi meyvelerin tüketilmesi ile bu vitaminleri vücudumuza sağlayabiliriz.



