Pozitif dergisinin üçüncü sayısı çıktı. Pozitif yeni sayısında renklerin dilini mercek altına aldı.

Yazı: Melda Tunçel



Renk gözümüzün retinasından başlayan ve beynimize kadar devam eden kısa fakat rengarenk yani gökkuşagı yelpazesindeki renkli yolculuktur. Bu renkli yolculuk gerçekte psikolojik ve fizyolojik dengeyi sağlar. Sağlıktan aşk hayatına her konuda renklerin size söyleyeceği çok şey var. Renklerin şifresini onu çözen bir isimden Aydan Öztürkatalay’dan öğrendik.



Renklerin desteği ile bağışıklık sistemimiz güçleniyor, auramız genişliyor ve olumsuzlukların bizi etkilemesi engelleniyor. Ruhsal ve duygusal anlamda yenileniyoruz, özgüvenimiz artıyor. Psikolojik kökenli hastalıklar, depresyon ve stres ile baş edebiliyoruz. Mevcut hastalıkların tıbbi tedavisinde de renklerin onarıcı ve destekleyici etkisi söz konusu. Renkler, vücudumuza zarar veren toksinlerden arınmamıza, uykusuzluk ve cinsel problemlerin çözülmesine de yardımcı oluyor. Renklerin şifresini, renk dili ile söylemek istediklerini, sevgi ve aşk ilişkisindeki, iş ve sosyal hayattaki yerini, sağlığımız üzerine etkilerini aslen kimya mühendisi olan Renk ve Enerji Uzmanı Aydan Öztürkatalay ile konuştuk.



Renk ve insanlar arasındaki enerjisel ilişki nedir?

Renkler; beslenmeden sağlığımıza, kilo vermeden yapacağımız iş görüşmesine, uykusuzluktan derin uykuya, konsantrasyon ve odaklanma konularına, elektromanyatik alanlardaki kirlilikten sınavdaki başarıya hatta trafik kazalarında kullandığımız aracın rengine kadar bizi etkisi altına alıyor. Sağlığımız, mutluluğumuz ve başarımız için renklerin kullanımı, yapılan tüm bilimsel araştırmalar tarafından da önemli destek görüyor.



Renk ve doğa arasında enerjisel ilişki var mı?

Bakmaya doyamadığımız yemyeşil ağaçlar, ruhumuzu aydınlatan masmavi bir gökyüzü, içimizi huzurla dolduran bembeyaz bulutlar, rengarek çiçekler, meyve ve sebzeler. Dünya Sağlık Örgütü her gün beş öğün sebze ve meyve yememizi tavsiye ederken onların içinde bulunan vitamin değerleri kadar, renklerinde saklı enerjisel yapı ile de bize önerilerde bulunuyor. Bununla beraber yapılan araştırmalar gökkuşağı tarzı beslenmeyi sağlık iksiri olarak görüyor. Sebzeler ve meyveler renklerini güneşten gelen ışığı yansıtmayla aldığından, içlerinde barındırdıkları besleyici depo her birinin farklı atom yapısı ile yaşamımıza enerji katıyor.